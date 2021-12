Variétés de maïs grain et fourrage Les gammes Green + et Waterlock de Mas Seeds continuent de s'élargir

Au fil des campagnes, Mas Seeds étoffe sa gamme de solutions pour les producteurs de maïs face au changement climatique, avec les labels "Green +" en fourrage et "Waterlock" en grain notamment. Retrouvez les dernières nouveautés pour les semis 2022.

En maïs fourrage, les variétés Green + garantissent « une meilleure performance laitière », rappelle Erwan Bougoüin, directeur des ventes et des opérations marketing Mas Seeds France. Les variétés estampillées avec ce label présentent « par un très bon stay green, permettant d’avoir une flexibilité de la plage de récolte de + 5 à + 10 jours par rapport à d’autres variétés ». Parmi les bénéfices mis en avant pour l'éleveur : « une gestion optimisée du chantier d’ensilage, plus de sucre soluble dans la plante permettant une meilleure conservation du silo avec un abaissement rapide du pH... Cette évolution plus lente au champ a également un bénéfice sur l’éclatement des grains et permet ainsi une valorisation de l’amidon digestible de + 5 % ».

Pour les semis 2022, cette gamme Green + s'élargit encore avec « l'arrivée de DM0500 en ultra-précoce, MAS 250.F en précoce et Kliper en demi-précoce, accompagnant des variétés de référence sur le marché comme MAS 16.B (précoce), Mastodon et MAS 26.R (demi-précoce), Freeman et MAS 49.P (demi-tardif), Madiran et MAS 54.H (tardif) ».

Résistance au stress hydrique en grain

Sur le marché grain, la gamme Waterlock s'agrandit également avec le lancement de Lukaku, DM3310 et DM3330 en demi-précoce, aux côtés « de variétés phares comme MAS 23.M, MAS 24.C, MAS 29.T en précoce, MAS 371.D en demi-précoce et MAS 43.P en demi-tardif ». Pour rappel, ces variétés "Waterlock" se caractérisent par « une aptitude optimale au stress hydrique. Comparativement aux témoins de marché, ces variétés ont démontré une meilleure capacité d’adaptation lors d’une sécheresse de courte ou longue durée », détaille Erwan Bougoüin.

À noter pour les prochains semis : l'arrivée de MAS 371.D bio, variété demi-précoce labellisée Waterlock, qui complète l'offre biologique de Mas Seeds allant du très précoce au tardif : MAS 10.A bio, (très précoce), MAS 16.B bio (précoce), MAS 26.R bio (demi-précoce), MAS 43.P bio (demi-tardif) et MAS 53.R bio (tardif). Le semencier précise aussi le lancement de MAS 440.WX (demi-tardif) et MAS 530.WX (tardif) dans la gamme waxy.

