Sélection variétale Mas Seeds et NSIP s'unissent pour des « variétés de maïs plus performantes »

Mas Seeds et Nature Source Improved Plants (NSIP) viennent d'annoncer la création d'un partenariat de recherche à long terme. L'objectif : « accélérer l'application des technologies de sélection en France et l'international », présentent les deux entreprises. Axé dans un premier temps sur la sélection du maïs, ce partenariat pourrait s'étendre à d'autres cultures dans les années à venir.

« Ce partenariat s’appuie sur la co-construction d’une plateforme technologique commune et sur-mesure développée par NSIP, grâce à laquelle Mas Seeds pourra améliorer sa génétique, rationaliser et optimiser ses coûts de recherche et développement. Un outil efficace pour développer davantage les technologies de sélection prédictive et introduire plus rapidement et plus précisément l'innovation génétique sur le marché mondial de l’agriculture », expliquent les deux partenaires dans un communiqué commun.

Ce nouveau partenariat élargit et renforce la relation qui liait déjà Mas Seeds et NSIP, depuis plus de cinq ans. La collaboration va notamment « associer les programmes solides de sélection, le matériel génétique, les réseaux d'essais et les analyses prédictives de Mas Seeds avec les expertises avancées de NSIP en génétique quantitative, en statistique et en recherche opérationnelle ».

« Ce partenariat nous permettra de créer de nouvelles semences hybrides en combinant notre génétique avec des ressources anciennes et diverses pour répondre aux nouveaux défis de l'agriculture durable », complète Michaël Fourneau, responsable de la recherche et du développement Mas Seeds.

