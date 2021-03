Vient de paraître Outils de pilotage de l’irrigation par aspersion

Arvalis-Institut du végétal vient de publier sa nouvelle brochure « Outils de pilotage de l’irrigation par aspersion : de l’indicateur à la méthode », avec comme objectif « d'inventorier et de caractériser les différentes possibilités offertes aux irrigants ».

« Améliorer l’efficience de l’eau d’irrigation nécessite de piloter les apports, à l’aide d’outils et méthodes toujours plus performants, fiables et didactiques », rappelle Arvalis. « Ces outils et méthodes étant en perpétuelle évolution pour intégrer de nouvelles technologies », l'institut technique compte, avec cette brochure, accompagner le lecteur « à comprendre et choisir l’outil de pilotage le plus adapté à sa situation ».

« Outils de pilotage de l’irrigation par aspersion : de l’indicateur à la méthode »

- Référence : 3781

- Prix : 14 euros + frais de port

