Variétés de maïs grain et fourrage RAGT Semences : « des solutions pour plus de rendement »

Pour les semis de maïs 2022, RAGT Semences propose une gamme complète sur tous les créneaux de précocité et des solutions d'accompagnements auprès des maïsiculteurs et des éleveurs. Parmi elles : "Secure Density" et la caractérisation du grain denté pour les maïs fourrage, le biostimulant Fortify et une gamme de variétés pour l’agriculture biologique.

Du côté du maïs fourrage, RAGT Semences étoffe sa gamme "Secure Density" pour les semis 2022. Pour rappel, cette gamme regroupe « des variétés répondant favorablement à la combinaison innovante de deux pratiques complémentaires : la réduction de l’inter-rangs et l’augmentation de la densité. Le gain de rendement obtenu est de l’ordre de 8 à 10 % », explique Samuel Dubois, chef de marché hybrides France.

Parmi les variétés de maïs fourrage labellisées : RGT Xxylophon en très précoce, RGT Haramixx (précoce), RGT Exxposition (demi-précoce). Des nouveautés sont désormais aussi validées comme RGT Foxxy et RGT Muxxeal (très précoce), RGT Smartboxx (précoce), RGT Lanxxam et RGT Frixxby (demi-précoce). Et Samuel Dubois confirme la poursuite des expérimentations sur le sujet avec des variétés de maïs grain.

Et sur le marché grain ?

En grain, RAGT Semences propose aussi une large gamme mêlant nouveautés et variétés en développement, sur tous les créneaux de précocité. Retrouvez ainsi pour les prochains semis :

En très précoce : RGT Synfonixx, caractérisée par « un potentiel grain élevé, sa régularité et une bonne tenue de tige », RGT Modernixx qui met en avant « un bon potentiel de rendement, une très bonne de tige et un bon comportement face à l'helminthosporiose » et RGT Bernaxx avec « une régularité de performance et une belle rusticité ». Rusticité aussi et dessiccation rapide du grain sont les principales qualités de RGT Alyxx.

En précoce : RGT Fonxxionel apporte « du potentiel sur la fin de groupe ». Et RGT Oxxymel montre « une forte productivité et une dessiccation du grain rapide ».

En demi-précoce : RGT Auxkar en G2 se caractérise par un « gabarit court typé grain et un bon potentiel dans les situations à potentiel moyen». De son côté, RGT Automatix en G3 affiche « un très haut niveau de performances avec une très bonne régularité ». 3 nouveautés sont en cours d'inscription.

En demi-tardif, deux nouveautés sont proposées : RGT Lexxypol sur le début des indices 400 et RGT Darkness sur le cœur de groupe.

En tardif : RGT Mexxplede en G5 confirme « une belle régularité de performances et une bonne sécurité de tige ». Une nouveauté RGT Huxxo est proposée en début de groupe avec « un haut niveau de potentiel et un cycle très sécuritaire ».

Parmi « les variétés reconnues et validées par les agriculteurs », seront également disponibles : RGT Metropolixx (très précoce), RGT Maxxatac (précoce), RGT Inedixx et RGT Exxact (demi-précoce G2), RGT Texero (demi-précoce G3) et RGT Urbanix (demi-tardif) ».

« Fertiliser, stimuler et protéger » avec Fortify

En vue des prochains semis, le semencier met également en avant son biostimulant Fortity, appliqué directement autour de la semence. Il est « essentiellement composé d'éléments nutritifs : phosphore, magnésium, zinc et potasse ». Avec ce biostimulant, RAGT entend « réduire les causes de carence induite, en positionnant les éléments au plus près des racines du maïs ». Parmi les effets constatés : « une levée plus homogène, plus de racines, moins de stress et une meilleure implantation ».

