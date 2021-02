Formation aux bonnes pratiques Syngenta renforce son « e-académie : viser zéro impact »

Afin de continuer à aider les agriculteurs à s’informer pour adopter de bonnes pratiques, Syngenta France poursuit le développement de son « e-académie : viser zéro impact », constituée de parcours d’informations gratuits et sans engagement.

Trois nouveaux parcours viennent d'être intégrés à « l'e-académie : viser zéro impact » lancée par Syngenta, en avril dernier. Au programme :

« Comprendre les distances de sécurité riverains » (trois modules)

» (trois modules) « Soyez acteur de votre sécurité phyto au pulvérisateur » (deux modules)

» (deux modules) « Soyez acteur de votre sécurité phyto au pulvérisateur et au semoir » (trois modules).

« Ces parcours couvriront, à terme, toutes les pratiques liées à l’environnement (biodiversité, eau, sol et air) et à la sécurité des personnes (agriculteurs et riverains). Six parcours sont donc désormais accessibles gratuitement. Chaque sujet est traité à travers des modules interactifs. Ils permettent à travers des vidéos et des exercices ludiques en 15 à 20 minutes de comprendre les enjeux, la réglementation et d’aborder des solutions pratiques pour "viser zéro impact" », explique la firme.

[#AgricultureDurable ??]



Connaissez-vous notre "e-académie Viser zéro impact" ? ??



??Elle vous permet de vous informez gratuitement, à votre rythme et en toute liberté sur des pratiques autour de l'agriculture durable.



??https://t.co/7qkHWvzqZo ?? pic.twitter.com/P3CYhvGbUr — SyngentaFrance (@SyngentaFrance) February 8, 2021

