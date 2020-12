Variétés de maïs grain et fourrage Différentes solutions face aux besoins des maïsiculteurs chez Caussade Semences

Pour les prochains semis, Caussade Semences poursuit le développement de son offre maïs. La gamme bio s'agrandit à nouveau et le semencier propose le traitement de semences Maisguard, pour « assurer un démarrage optimal des maïs ».

Pour les semis 2021, Caussade Semences propose une gamme de nouveautés en grain denté demi-précoce à demi-tardif : Arbori CS, CS Inici, Ositinati CS, Pescali CS et CS Nubili. Cette dernière variété tardive (inscription France 2020) est « testée pour la première année dans le réseau Arvalis post-inscription avec ses bonnes caractéristiques agronomiques et une stabilité de rendement en tous types de potentiel par rapport aux références du marché ». Le semencier dispose également d'une gamme de variétés sélectionnées pour leurs aptitudes semoulières et recommandées par les industriels : retrouvez cette année, Grigri CS en G1, qui confirme ses excellentes performances même en conditions de stress hydrique et la nouveauté CS Wanti en G0 ». La gamme waxy s'étoffe aussi avec Kleroni waxy en G3 « avec un excellent rapport rendement précocité et une très bonne tenue à la verse », en complément de Querci waxy (fin de groupe G4).

Pour rappel, le semencier travaille aux besoins des maïsiculteurs pour lesquels « la gestion de l'eau constitue une réelle problématique ». Cela se décline en plusieurs gammes :

« Cactus esquive », constituée de « variétés de maïs précoces et demi-précoces pour des semis, floraisons et récoltes précoces »

« Cactus ressource eau limitée » : des maïs grains demi-précoces à tardifs pour « performer en conditions hydriques limitantes à différents stades du cycle »

« Cactus fourrage », pour « accompagner les éleveurs pour assurer les stocks fourragers ».

« Leader en demi-précoce ensilage (S2), Caussade Semences propose également une nouveauté CS Kissmi sur ce créneau : elle présente un beau look ensilage, des performances très régulières avec un très haut niveau de rendement même en potentiels faibles ou moyens, un bon équilibre alimentaire et est recommandée en méthanisation », précise le semencier. Elle rejoint Motivi CS, qui confirme « ses excellents résultats de la saison précédente sur le terrain et dans le réseau post-inscription Arvalis-Institut du végétal 2020 à 101,1 % de la moyenne des essais ». À leurs côtés également : Poesi CS, Baobi CS, Stromboli CS et Misteri CS.

« Leader en bio »

Aujourd'hui leader en maïs bio et multiplicateur de semences bio en France, le semencier rappelle également « s'être toujours appuyé sur des critères de rusticité et de robustesse pour la sélection des variétés. Le réseau d’essais Caussade Semences teste les variétés à l’échelon des territoires pour s’assurer de leur adaptation aux conditions locales, vérifier leur comportement et sélectionner les plus adaptées aux conditions de l’agriculture biologique ». Parmi les critères examinés : « la vigueur au départ, la couverture du sol pour limiter la concurrence des adventices, la vitesse de pousse et la tolérance aux différents stress ».

La gamme des maïs bio comporte des très précoces aux tardifs, avec chacune des nouveautés. « On note Arbori CS, la nouveauté denté précoce, en très précoce, Anovi CS (grain) et Smoothi CS (mixte), en précoce, Tonifi CS (grain) et Batisti (fourrage), en demi-précoce Poesi CS (fourrage), Misteri CS (fourrage) et Chamberi CS (grain), en demi-tardif Querci CS et en tardif, Monloui CS et Yzali CS.

Assurer « un démarrage optimal des maïs » avec Maisguard

Outre la sélection génétique, le semencier teste « depuis plusieurs années des biostimulants en traitement de semences. » Pour les variétés de maïs, la solution Maisguard permet « un enrobage innovant pour un démarrage optimal des plantes, composé à 100 % d’ingrédients naturels » : « mélange de nutriments, stimulants racinaires, bactéries du sol et extraits de plantes ». Parmi les bénéfices annoncés : « un meilleur développement du système racinaire, une levée plus rapide et plus homogène pour un peuplement régulier, une maîtrise de la densité, une meilleure vigueur, une surface foliaire supérieure afin de lutter contre l’enherbement et un renforcement de la tolérance vis-à-vis des ravageurs ». Caussade Semences met aussi en avant « la limitation des dégâts d'oiseaux lors d'attaques modérées » et « l'amélioration du potentiel de rendement ». Ce traitement de semences est disponible en bio.

