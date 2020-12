Variétés de maïs grain et fourrage Trois familles génétiques complémentaires chez Euralis Semences

Pour les semis 2021, Euralis Semences enrichit ses gammes maïs dans les 3 familles génétiques complémentaires : les maïs fourrage cornés-dentés, les maïs grain Dentés Tropicaux et les maïs grain dentés pour le marché tardif. Le semencier propose également une gamme complète de semences pour l’agriculture biologique.

« Exclusivité Euralis Semences », retrouvez un large choix parmi les variétés de maïs grain dentés tropicaux :

ES Perspective (très précoce) affiche, dans le réseau Arvalis, « un rendement de 103,4 % de la moyenne des essais et obtient la première place des variétés de référence ».

Sur le créneau précoce, ES Creative et ES Inventive allient « rendement, régularité et vitesse de dessication ». À noter aussi : « la bonne vigueur au départ d'ES Inventive ».

ES Milady se démarque « par ses hautes performances et ses excellentes caractéristiques : très bonne vigueur au départ, adaptation à tous les niveaux de potentiels et à toutes les parcelles, vitesse de dessiccation rapide du grain ». Elle étoffe le segment demi-précoce, aux côtés de plusieurs valeurs sûres : ES Gallery (« régularité et performance »), ES Faraday (« régularité en tous types de potentiels ») et ES Hattrick (qui se démarque dans les potentiels limitants »).

Concernant les variétés de maïs grain dentés : ES Kerala (demi-précoce à demi-tardif) confirme pour sa deuxième année dans le réseau Arvalis « un très bon niveau de rendement ». Elle bénéficie aussi « d’un profil agronomique sécurisant ». Dans le groupe demi-tardif, « on peut noter la valeur sûre ES Debussy et les bons résultats Arvalis d’ES Epikur ». Pour sa première année dans le réseau Arvalis, ES Berlioz (tardif) affiche « de bons résultats dans les regroupements Bassin de la Garonne, Bassin de l’Adour-Landes, Charentes et Vendée. Elle démontre également sa grande régularité quel que soit le type de sol, dans le regroupement régional Sud-Ouest Arvalis ». ES Anakin et ES Messir complètent la gamme sur ce créneau de précocité.

Deux principales nouveautés sur le marché fourrage

Côté fourrage, retrouvez ES Constance (ultra précoce) qui affiche de très bonnes performances permettant sa valorisation en ensilage et en biogaz. En précoce, la nouveauté ES Bond se distingue « avec 102,1 % de la moyenne des essais sur le réseau national Arvalis ». À ses côtés, ES Watson reste une valeur sûre dans ce créneau de précocité. Parmi les variétés demi-précoce, ES Peppone se démarque par « son très bon niveau de rendement, confirmé dans le réseau Arvalis, et son profil alimentaire équilibré entre fibres et amidon ». Et ES Floreal se caractérise par « son fort développement végétatif allié à une bonne tenue de tige. Son rendement fourrage est de bon niveau chaque année ». Pour les semis 2021, ES Locomotive les rejoint sur ce segment, cette variété associe « un bon niveau de rendement et un profil alimentaire équilibré ».

Euralis Semences propose également une gamme complète disponible en semences pour l’agriculture biologique : ES Cirrius, ES Perspective, ES Asteroid, ES Bond, ES Inventive, ES Gallery, ES Faraday, ES Harmonium, ES Debussy et ES Anakin.

