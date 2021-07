Lin Avec le trophée des agriculteurs multiplicateurs, Semae récompense l'excellence

La section lin de Semae a décidé, cette année, de féliciter le savoir-faire et l'excellence des agriculteurs multiplicateurs de semences de lin. Elle a, d'ores-et-déjà, annoncé que l'opération sera renouvelée l'an prochain.

« La qualité de la semence commence au champ et les agriculteurs multiplicateurs en sont les acteurs. Encore plus en lin que pour d'autres espèces, être agriculteur multiplicateur est une véritable vocation, selon Semae. Recherchant le meilleur compromis entre la qualité de la fibre et la maturité des graines, ces producteurs font des choix afin d'assurer, à l'ensemble de la profession, et notamment aux collègues liniculteurs, un approvisionnement de semences en quantité et qualité. »

« Ils portent une attention particulière à leurs linières, innovent avec les établissement pour diversifier les modes de récolte, prennent des risques au moment de récolter... » Ainsi « ce savoir s'acquiert au fil des années ».

5 agriculteurs multiplicateurs récompensés en 2021

« Afin de récompenser, encourager, préserver ces "agriculteurs de l’ombre", la section lin de Semae a choisi de féliciter les leaders de ce métier. En effet, chaque établissement producteur de semences a recensé plusieurs multiplicateurs "remarquables" et par tirage au sort, cinq d’entre eux ont été récompensés pour leurs efforts, leur perspicacité et leur côté innovant :

Marcel et Rémi Herouard de la Seine-Maritime ;

Ludovic Rivière de l’Eure ;

Christophe Decroocq du Nord ;

Vincent Boche de la Somme ;

Pierre et Simon Curfs de la Marne.

L'interprofession des semences et des plants précise que « que cette action sera reconduite l'année prochaine selon le même format pour maintenir le club des agriculteurs de semences de lin, leaders dans leurs métiers ».

