Semis de lin fibre 2021 Des semences « de qualité et en quantité pour tous », assure le Gnis

Malgré un marché du lin difficile et des conditions climatiques peu favorables à la production de fibre, le Gnis rassure : « quelles que soient les régions linicoles, globalement, la production et la récolte des semences ont pu être réalisées dans de bonnes conditions pour assurer l'avenir et les semis 2021 ».

Malgré une année 2020 atypique, « les liniculteurs producteurs de semences ont mené à bien leurs cultures, même lorsque les rendements étaient impactés à l'avance », indiquent les équipes du Gnis. Et « heureusement "Dame Nature" a été indulgente lors de la récolte des semences pour que les écapsuleuses et les strippers puissent travailler au mieux et pendant une période suffisante, permettant ainsi quantité et qualité ».

« Les premières analyses de germination très bonnes »

Le bilan est ainsi positif et « les premiers triages plutôt rassurants. Les responsables des usines de production de semences de lin sont optimistes pour la prochaine campagne. [...] Les déchets sont peu importants, et les premières analyses de germination sont très bonnes et globalement, le reflet de toute la récolte 2020 ».

« Les indicateurs économiques font que les surfaces en lin seront en baisse l’année prochaine mais la pérennité de la culture sera assurée avec des semences certifiées de lin high tech de qualité. » Un stock de sécurité pourrait bien être constitué pour les approvisionnements des années futures.

