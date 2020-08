Formations sur l'agro-écologie Accompagner agris et acteurs du monde agricole vers des systèmes plus durables

Accompagner les agriculteurs et tous les acteurs du monde agricole vers des systèmes de production plus durables et leur permettre d'innover, telle est la mission que s'est donnée le Centre de développement de l'agro-écologie (CDA).

« L'innovation en agro-écologie et en agronomie aujourd'hui, elle se fait sur le terrain, dans les exploitations agricoles, note Sébastien Roumegous, co-président et co-fondateur du Centre de développement de l'agro-écologie, aussi conseiller et formateur. Le CDA s'est donc donné pour mission de travailler en lien avec les producteurs et leur donner tous les outils pour qu'ils puissent innover et être plus performants sur leurs fermes ».

Sont ainsi proposés conseils, formations, animations de groupe, tours de plaine collectifs sur de multiples thématiques autour de l'agro-écologie : santé des sols, agriculture de conservation, agriculture du vivant, systèmes de cultures innovants, outils d'aide à la décision, etc. Le CDA accompagne aussi les techniciens et conseillers agricoles sur ces thématiques et d'autres compétences (« écoute active, accompagnement au changement, etc.) pour avancer collectivement vers des systèmes de production plus rentables et respectueux de l'environnement. « Nous formons environ 600 stagiaires par an, dont 100 techniciens », précise Sébastien Roumegous, qui constate une forte évolution des demandes.



> Retrouvez plus d'infos sur le site du Centre de développement de l'agro-écologie

Le confinement a donné l'occasion au CDA de digitaliser plus rapidement que prévu ses formations, avec la mise en place de plusieurs webinaires. Et vu le succès rencontré, le CDA compte poursuivre sur cette lancée.

Pour opérer la transition agro-écologique dans son ensemble, le CDA note l'importance de travailler en lien avec toute la chaîne de valeur : « du champ à l'assiette » (entreprises privées, organismes de gestion du territoire...).

« Cap Agroéco, les rencontres de la performance agronomique »

Afin favoriser les échanges entre tous ces acteurs, le CDA a également lancé, l'année dernière, la première édition de « Cap Agroéco, les rencontres de la performance agronomique ». Objectif : « offrir la possibilité aux agriculteurs et entreprises... de se rencontrer et de confronter leurs points de vue et leurs problématiques quotidiennes »

Cette première édition s'est déroulée en octobre dernier et a réuni 350 participants, 15 intervenants, 30 experts et partenaires sur 10 hectares de terrains et plateformes d'essais. Fort de ce succès, le CDA donne rendez-vous cet automne pour les « Journées techniques Cap Agroéco ». Au programme : conférences, interventions d'experts et ateliers participatifs.

