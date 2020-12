Variétés de maïs grain et fourrage Huit nouveautés dans la famille KWS pour les semis 2021

Pour les semis 2021, la gamme KWS s'étoffe encore avec huit nouvelles variétés de maïs et d'autres en cours d'inscription.

Pour les semis 2021, trois variétés grain font leur arrivée dans la gamme KWS : KWS Antonio en G2, KWS Intelligence en G4 et KWS Selecto en G5. Elles se caractérisent par « une sécurité en végétation, un très bon état sanitaire et leurs performances ». Le semencier attend également « de nouvelles inscriptions pour 2021 sur l'ensemble des créneaux de G0 à G5 », précise Laëtitia Hamot, chef produit maïs.

Côté fourrage, la gamme historique KWSUP' s'agrandit avec deux nouveautés sur le créneau des ultra-précoces : « Ileo et une autre variété en cours d'inscription ». Cette gamme est destinée « aux semis précoces et/ou récoltes précoces. Ce sont des indices inférieurs à 200, à destination prioritairement du fourrage et de la méthanisation », rappelle KWS. Sur le créneau très précoce, Kolossalis reste « une variété référence », notamment reconnue pour « sa régularité et son haut potentiel », ajoute Laëtitia Hamot. Trois variétés viennent compléter ce créneau : KWS Salamandrin, mixte et « très performante », KWS Emotio (fourrage) et KWS Bernardino (fourrage) à la charnière très précoce/précoce (250).

Le créneau précoce reste occupé par Paratico, KWS Robertino, Amaveritas et Agrogant. KWS Shako les rejoint à la charnière précoce/demi-précoce (295) et se distingue par un « excellent potentiel de rendement et une très bonne qualité alimentaire (digestibilité tiges/feuilles) ». En demi-précoce, « Kilomeris est une des références du marché, avec son très haut potentiel et sa belle masse végétative ». Retrouvez aussi Agro Vitallo, Kento et Rudolfino KWS.

