Outil d'aide à la décision L'outil xarvio Field Manager vous accompagne désormais du semis à la récolte

L'outil xarvio Field Manager propose désormais de nouvelles fonctionnalités. Parmi elles : « la modulation de semis et de fertilisation, une connaissance encore plus poussée des parcelles... », indique BASF.

« Au-delà de la modulation de dose fongicide sur céréales, xarvio Field Manager inclut dorénavant la modulation de semis et la modulation de fertilisation. Il propose à l’agriculteur de créer ses cartes de modulation de semis personnalisables, à partir des cartes de potentiel de ses parcelles, ou de ses propres cartes. L’agriculteur peut désormais optimiser la densité de ses semis, mieux gérer ses risques agronomiques de levée, et ainsi exploiter pleinement le potentiel de rendement de ses parcelles. De plus, en combinant les données satellites et l'historique des cultures, l’outil accompagne également l’agriculteur dans sa stratégie de fertilisation et lui permet de générer des cartes de modulation d’engrais en intra-parcellaire, pour apporter la bonne dose au bon endroit », présente BASF.

Une connaissance plus poussée des parcelles pour aider la prise de décision

De nombreuses cultures ont été récemment intégrées à l'outil. « En plus des céréales, l’agriculteur peut désormais suivre en direct l’évolution et l’implantation sur 20 cultures, dont le maïs, la pomme de terre, le tournesol et la betterave, et y moduler ses semis ou ses apports de fertilisants. » Autre nouveauté : « la "bibliothèque de cartes" de xarvio Field Manager dans son module "moniteur de parcelles" a été étoffée ». Ce qui permet une analyse plus poussée des données avec la fonction "Analytiques". Cette dernière permet l’analyse et la comparaison des cartes de l’agriculteur, fournies par xarvio ou par son matériel, afin d’obtenir de manière automatique le potentiel de ses parcelles, zone par zone, pour une plus grande réactivité ». Une opportunité pour « une connaissance encore plus poussée de chacune des parcelles et ainsi aider la prise de décision au quotidien ».

Un partage d'informations entre agriculteurs et techniciens facilité

« La campagne dernière, la fonctionnalité de "Partage d’exploitations" avait été bénéfique aux conseillers cultures, leur offrant une vue synthétique des situations sanitaires des parcelles suivies. Les conseillers avaient ainsi pu profiter d’un réel tableau de bord, les aidant à mieux prioriser les actions à mener auprès des agriculteurs. En complément, cette campagne, une nouvelle fonctionnalité de "Notes de terrain" a été développée : le technicien ou l’agriculteur peut renseigner dans xarvio Field Manager, depuis son smartphone ou son ordinateur, des observations terrain géolocalisées et accompagnées de photos, et les partager avec ses partenaires », ajoute BASF.

L'application mobile xarvio Scouting est également interconnectable désormais avec xarvio Field Manager. Pour rappel, elle permet d'identifier les risques au sein des parcelles. L'objectif de cette connexion : « pouvoir intégrer leurs photos prises dans les parcelles pour archive, ou attribuer des tâches d'observation à un de leurs collaborateurs ».

