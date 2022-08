Filière Le marché du lin fibre s'inscrit dans une dynamique structurelle

« La filière lin fibre a le vent en poupe, indiquent ses différents membres. [...] Chaque maillon industriel augmente ses capacités de transformation dans un contexte de marché final porteur. »

« La France bénéficie pleinement de la croissance de la demande actuelle des fibres textiles naturelles, locales et traçables », précise la filière lin fibre. « La crise sanitaire a agi comme un accélérateur et un amplificateur d’un phénomène engagé depuis 10 ans. Le lin European Flax, certification de référence créée par la filière (et qui garantit la traçabilité d'un lin fibre européen de qualité premium), devient la réponse "verte", traçable et prouvée demandée par le marché. Une aubaine pour la France qui peut ainsi conforter et accroître son leadership sur l’échiquier mondial. »

À titre d'exemple, « la marque Zara a notamment annoncé qu'à partir de 2025, elle n'achètera que du lin certifié European Flax. Une condition nouvelle pour devenir fournisseur accrédité des 120 magasins dans le monde ».

« Des prix rémunérateurs »

Depuis 10 ans, les surfaces de lin fibre augmentent de façon continue en France : + 133 % exactement entre 2011 et 2020. Et pour Bertrand Gomart, président de l'AGPL, « le lin a alors toute sa place dans les assolements 2023 », précisait-il fin juillet. « Avec un marché final en croissance, nous constatons que les prix sont rémunérateurs et permettent aux agriculteurs de conjuguer une culture à la fois rentable et peu impactée par la hausse conjoncturelle des coûts de production ».

« Côté rendement, comme pour certaines autres cultures (pomme de terre, …), on constate des disparités en fonction des années et des régions (Normandie, Hauts-de-France, Ile-de-France). Même avec des conditions de récoltes difficiles en 2020 et 2021, on observe une hausse moyenne des prix de 32 % d’avril 2021 à avril 2022. Le prix moyen s’établit à 3,60 € au kilo en avril 2022, sortie teillage, toutes régions de production et toutes qualités confondues. Ce prix moyen se comprend avec de fortes disparités et s’établit avec des minimas de 2 € pour les qualités les plus basses et des prix pouvant dépasser les 5 € pour des lots résiduels de 2018 et 2019 de qualités exceptionnelles. »

Renouvellement des unités de transformation

Côté transformation des pailles en fibres, Bertrand Decock, président de l’USRTL2 précise aussi que « les capacités de transformation de paille ont doublé en moins de 10 ans. On constate non seulement l’augmentation du nombre d’équipes mais surtout un renouvellement des lignes de teillage avec des équipements plus performants. De nouvelles unités de teillage ont vu le jour à la fois dans les régions linières historiques (Normandie et Hauts-de-France…) ainsi que dans des zones en fort développement (Aisne) ». Et la tendance se confirme pour les années à venir avec des usines en cours de construction et en projet (Nord, Somme, Seine-Maritime, Calvados, Vexin, Seine-et-Marne, …).

Hubert Brisset, président de la Festal3, observe quant à lui que « pour répondre à la demande croissante des marques, les filatures de lin sont elles aussi en fort développement partout dans le monde. Comme pour le teillage, on constate un renouvellement des unités de production anciennes et la construction d’usines 4.0. En France, on assiste même à une réindustrialisation inimaginable il y encore quelques années avec 3 filatures opérationnelles depuis le début de l’année et d’autres en projet ».

Des repères sur la culture du lin fibre :

- Surfaces 2021 : 99 222 ha en France, 116 927 ha en Europe (France, Belgique et Pays-Bas)

- Débouchés du lin : 60 % mode, 30 % maison et 10 % autres (dont débouchés techniques)

- 1 ha de lin européen = 900 kg de fils ou 3 750 m² de tissus ou 4 000 chemises ou 450 parures de lit complètes ou 1 375 chaises en lin composite

(Source CELC : 2021, observatoire économique du lin)

1. AGPL : Association générale des producteurs de lin.

2. USRTL : Union syndicale des rouisseurs-teilleurs de lin de France.

3. Festal : Fédération syndicale du teillage agricole du lin.

