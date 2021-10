Agroécologie « Le premier annuaire de formations en agroécologie »

SG Terre-net Média

Le mouvement Pour une Agriculture du Vivant et le réseau Fermes d'Avenir viennent d'annoncer le lancement d'un annuaire de formations à l'agroécologie. Il réunit d'ores et déjà « plus de 80 formations agroécologiques digitales et présentielles proposées et dispensées par des organismes de formations spécialisés ».

« Dans la continuité du lancement en mai dernier de la plateforme dédiée à la transition agroécologique développée par Pour une Agriculture du Vivant permettant l’accès à l’indice de régénération, le mouvement va plus loin et s’associe à Fermes d’Avenir pour proposer un annuaire des formations afin d’accompagner le déploiement des pratiques agroécologiques », expliquent les deux partenaires dans un communiqué commun. Un projet « soutenu d’une part par la BPI au travers d’un programme d’investissement d’avenir et d’autre part par la Caisse des dépôts et la Banque des Territoires au travers du programme "Sesame" ». Ce catalogue, en libre accès, répond à 3 enjeux principaux : « Créer un espace unique pour faciliter la recherche et la mise en avant des offres de formation » ;

« L’inclusivité de tous les publics, grâce au numérique » ;

« Le besoin de mise en pratique des connaissances acquises sur le terrain ». annuaire des formations à l'agroécologie > Découvrez cet Cet annuaire de formation devrait être très prochainement complété « d'un recensement de vidéos sélectionnées par un collectif d’experts pour leur pertinence agroécologique ». Objectif : « proposer un outil [...] pour construire son projet agroécologique pas à pas, élargir son réseau et consolider la résilience de son système de production sur le long terme ». Lire aussi > Indice de régénération - Mesurez votre score agroécologique « en 15 min » ?? C’est nouveau ! 1er annuaire dédié à la formation des pratiques agroécologiques !??Il référence déjà + de 80 formations proposées et animées par des organismes spécialisés ! ?? Que vous soyez agriculteur, technicien ou porteur de projet RDV sur ????https://t.co/gu3iQYXwZV pic.twitter.com/OoyslkYJds — Pour une Agriculture du Vivant (@Agriduvivant) October 5, 2021

