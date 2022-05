Lin'Ovation Le premier salon technique dédié au lin fibre

Les 15 et 16 juin prochains à Crosville-la-Vieille (Eure), se tiendra Lin'Ovation : le premier salon technique dédié à la culture du lin fibre. Organisé par Arvalis-Institut du végétal, il réunira tous les acteurs de la filière, de l'amont à l'aval.

Plus de 3 000 producteurs de lin fibre sont attendus à Crosville-la-Vieille, dans l'Eure, les 15 et 16 juin prochains de 9 à 18 h pour Lin'Ovation. « S’étendant sur 7 ha, ce salon s’organise autour d’un plateau technique composé de 117 parcelles de démonstration et d’un essai à l’échelle de la parcelle (0,4 ha), indique l'organisateur Arvalis-Institut du végétal. Cette plateforme technique interactive est composée de 4 pôles, structurés en 20 ateliers, pour répondre aux principales préoccupations des liniculteurs » :

« J'adapte mon itinéraire technique pour optimiser mes rendements » ;

« J’améliore la fertilité de mes sols » ;

« Je combine les leviers pour protéger ma culture avec moins de produits phytosanitaires de synthèse » ;

« Je récolte du lin fibre de qualité ».

Autour du plateau technique, vous pourrez aussi retrouver l’espace Cœur de filière réunissant les organisations professionnelles françaises et belges du lin et le Village comptant près de 100 exposants professionnels. « En complément, un plateau télé, Champ de vision, verra se succéder une trentaine de temps forts (reportages, interviews, tables ronde…) et des courts métrages techniques agricoles seront récompensés lors de la 2e édition du festival Clap de Champs ».

Quelques repères sur le lin fibre :



- Surfaces 2021 : 99 222 ha en France, 116 927 ha en Europe (France, Belgique et Pays-Bas)

- Débouchés du lin : 60 % mode, 30 % maison et 10 % autres (dont débouchés techniques)

- 1 ha de lin européen = 900 kg de fils ou 3 750 m² de tissus ou 4 000 chemises ou 450 parures de lit complètes ou 1 375 chaises en lin composite

(Source CELC : 2021, observatoire économique du lin)

