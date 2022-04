L'actu de Terres Inovia Nouvel arrêté abeilles, quelles sont les légumineuses concernées ?

• Terres Inovia • Terre-net Média

À l’approche de la floraison des légumineuses, Terres Inovia nous rappelle les cultures concernées et non concernées par le nouvel arrêté abeilles.

Suite à l’arrêté abeilles publié le 20 novembre 2021, l’application des produits phytosanitaires (insecticides, acaricides, herbicides et fongicides issus de la chimie ou du biocontrôle), doit respecter la période d’activité des pollinisateurs lors de la floraison et de la production d’exsudats. Les produits autorisés doivent ainsi être appliqués sur cultures attractives : 2 heures avant le coucher de soleil défini par l'éphéméride et 3 heures après.

Le point pour les légumineuses

- Les légumineuses non concernées : Certaines cultures sont exemptées de cette réglementation car considérées comme non attractives. Parmi elles, on retrouve les légumineuses qui présentent des floraisons principalement autogames (très peu accessibles aux pollinisateurs) sans production d’exsudat. C’est le cas du pois, du soja et de la lentille.

- Les légumineuses concernées : Les autres légumineuses sont considérées comme attractives par la floraison et/ou par la production d’exsudats. On retrouve parmi les légumineuses à graines la féverole, le lupin et le pois chiche. Également, les légumineuses fourragères sont concernées telles que la luzerne. Sur ces cultures, la nouvelle réglementation s’applique.

Et les légumineuses associées ou en couvert ?

Lorsqu’une légumineuse considérée comme attractive est associée ou utilisée en couvert, quel que soit le statut de la ou les cultures compagnes, l’arrêté abeilles doit s’appliquer sur la parcelle durant la période où la légumineuse devient une zone de butinage.

