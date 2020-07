Retour des ovins en terres céréalières Vers quelles cultures dérobées s'orienter ?

Espèce Caractéristiques à prendre en compte

Sorgho Il existe des variétés monocoupes et multicoupes. Attention les repousses du sorgho multicoupe peuvent être toxiques jusqu’à une hauteur de 60 cm. On préférera surtout la fauche, ensilage ou enrubannage. A semer très tôt début juillet. Supporte très bien le sec et exige de la chaleur. Appétant mais de valeurs fourragères faibles. 20 kg de semences par ha.

Chou fourrager Très bonnes appétence et valeurs alimentaires. À semer jusque fin septembre, non gélif, plante détruite par le pâturage, utilisation uniquement en pâturage durant l’automne et l’hiver jusqu’en mars. 5 kg de semences/ha.

Radis fourrager Plante à implantation rapide. Semis jusque fin septembre, plante détruite par le pâturage, utilisation uniquement en pâturage de l’automne jusqu’au milieu de l’hiver. 10 kg de semences par ha.

Navette fourragère Rapide d’installation. Semis jusque fin septembre, bonnes appétence et valeurs alimentaires, utilisation uniquement en pâturage et ce jusqu’au printemps. Certaines variétés sont anti nématodes. Plante peu gélive. 10 kg de semences par ha.

Navet fourrager Rapide d’installation. Semis jusque fin septembre, plante détruite par le pâturage. Utilisation possible uniquement en pâturage. 10 kg de semences par ha.

Ray-grass italien alternatif Semis le plus tôt possible. Monte en épi dès l’automne, donc attention à la dissémination. Résiste au gel. Peut être pâturé ou enrubanné. Difficile à détruire : exige labour ou désherbant total systémique. Risque de pénaliser la culture suivante par sa consommation en eau. Appétant et bonnes valeurs alimentaires. 20 kg de semences par ha.

Ray-grass italien non alternatif Ne produit que des feuilles à l’automne, puis monte en épi au printemps. La plante résiste au froid et a de bonnes valeurs alimentaires. Convient au pâturage d’automne et d’hiver. Au printemps, peut être fauché ou pâturé. Difficile à détruire : exige labour ou désherbage systémique total. Attention à la dissémination des graines en année N+1. Consomme beaucoup d’eau, ce qui risque de pénaliser la culture suivante. 20 kg de semences par ha.

Pois fourrager Existe en variétés de printemps pour une utilisation dès l’automne ou d’hiver pour une utilisation au printemps. Appétant, productif, bonnes valeurs alimentaires. Pour le pâturage ou la fauche. Plante à associer avec une céréale. 80 kg de semences par ha.

Pois protéagineux Moins productif en biomasse que le pois fourrager mais plus productif en graines. Existe en variétés d’hiver et de printemps. Le choix se fait en fonction de la date prévue d’utilisation. Très bonnes valeurs alimentaires et bonne appétence. A associer avec une céréale. Peut être ensilé ou pâturé. 80 kg de semences par ha.

Avoine rude Appelée également avoine diploïde ou brésilienne. Plante gélive présentant peu ou pas de maladie. Peut être fauchée ou pâturée tout l’automne et en hiver doux. 40 kg de semences par ha.

Avoine Existe en variétés d’hiver et de printemps. Le choix se fait en fonction de la période d’utilisation. Peut être fauchée ou pâturée. Plante sensible aux rouilles. Bon impact sur l’animal et sur la structure du sol. 80 kg de semences par ha.

Seigle À semer tôt, puis pousse l’hiver, ce qui permet de le faire pâturer. Au printemps : ensilage mais les tiges sont grosses et parfois difficiles à consommer. 80 kg de semences par ha.

Seigle forestier Espèce très productive, qui talle beaucoup. À semer en septembre, puis à faire pâturer l’hiver. Au printemps, produit un fourrage très abondant pour être fauché. Restructure bien le sol, sans l’assécher au printemps. 25 kg de semences par ha.

Colza fourrager Différent du colza oléagineux, car plus productif en biomasse. Très bonnes valeurs alimentaires. Repousse peu après une exploitation. Faire pâturer lorsque la plante a déjà un peu vieilli, et ce durant tout l’hiver. À noter que les repousses de colza après la moisson peuvent aussi être pâturées. Dose de semis : 10 kg/ha.

Moha Graminée qui doit être semée tôt, début juillet car exige de la chaleur, mais résiste bien à la sécheresse. Peut être fauché ou pâturé, mais ne repousse pas ensuite. Faible valeur alimentaire. Plante gélive. Dose de semis : 30 kg/ha.

Millet perle Graminée qui doit être semée tôt, début juillet. Contrairement au moha, le millet repousse après chaque exploitation. Valeur alimentaire faible. Dose de semis : 20 kg/ha.

Trèfle incarnat Plante qui peut être pâturée sans risque de météorisation. À l’automne, elle gazonne et ne peut être fauchée. Au printemps, elle convient tant à la fauche qu’au pâturage. Laisse un reliquat azoté intéressant. Bonnes appétence et valeurs alimentaires. Dose de semis : 20 kg/ha.

Trèfle d'Alexandrie Espèce gélive, de très bonne valeur alimentaire. Améliore la structure du sol. Non météorisant, convient tant à la fauche qu’au pâturage. Restitue un reliquat azoté intéressant pour la culture suivante. Dose de semis : 20 kg/ha.

Vesce commune Il existe des variétés de printemps et d’hiver. Bonnes productivité et valeurs alimentaires. Implantation assez lente et attention aux limaces. Dose de semis : 50 kg/ha.