Variétés de blé Saaten-Union lance Hyligo, un « blé hybride de nouvelle génération »

Selon Saaten-Union, le blé hybride apparaît comme une vraie réponse pour allier productivité, qualité et prise en compte de l’environnement grâce à l’effet hétérosis. Dans ce contexte, le semencier lance, pour les semis 2020, Hyligo, première variété de blé hybride de nouvelle génération.

« Inscrite à l’automne dernier, la variété Hyligo marque une nouvelle avancée dans l’expression de la valeur ajoutée hybride avec une performance élevée (score à l’inscription 108,2 %) et préservée en « non traité », une tolérance maladies complète intégrant la fusariose et le piétin-verse (Pch1), et une valeur en panification élevée (notes de panification supérieures à 260) », présente Saaten-Union dans un communiqué. Cette variété de blé hybride se positionne comme première d'une « nouvelle génération aux caractéristiques optimisées grâce à l’œil du sélectionneur », près de 12 variétés sont ainsi en cours d’inscription au CTPS France.

Selon le semencier, « les qualités et les résultats offerts par Hyligo font qu’il sera proposé en blé sur blé, blé de maïs et en parcelles à potentiels limités pour satisfaire aux objectifs de sécurisation du rendement, mais également, et ce sera une nouveauté, en bonnes terres pour répondre à des objectifs de performances rendement, dans une logique de production durable ».





