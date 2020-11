Instituts techniques Stéphane Jézéquel nommé directeur scientifique d'Arvalis-Institut du végétal

Stéphane Jézéquel occupera le poste de directeur scientifique d'Arvalis-Institut du végétal à compter du 1er janvier 2021, à la suite de Philippe Gate qui prend sa retraite.

« Convaincu de l’importance de la recherche appliquée collaborative de haut niveau comme moteur de réussite vers la transition agro-écologique, je souhaite, dans le cadre de ma nouvelle fonction, fédérer autour des compétences de terrain d’Arvalis, les filières, les territoires et les citoyens vers un objectif commun : des aliments bons, sains et de qualité adaptés aux marchés d’une part, une rentabilité de l’activité agricole et des trajectoires d’évolution agro-écologiques soutenables d’autre part », a déclaré Stéphane Jézéquel, qui vient d'être nommé directeur scientifique d'Arvalis.

Aux côtés du directeur général, Norbert Benamou, Stéphane Jézéquel sera chargé de la veille et de la prospective pour définir la stratégie scientifique de l’institut et viendra en appui au pilotage du programme.

