Une convention pour élargir l'offre variétale en lentille et pois chiche

Initiée dans le cadre d'un projet du programme Cap Protéines, cette collaboration de recherche entre Terres Inovia, l'Icarda, Agri-Obtentions SA, Pro'pulse et Semences de Provence met en place, entre 2023 et 2025, deux axes principaux de travaux : « le développement d'un pool génétique de variétés de lentille et de pois chiche adapté aux conditions de production en France et son évaluation dans des essais territoriaux ».

« Cela représente une grande avancée pour l’avenir de ces cultures. Les nouvelles variétés à venir permettront, à terme, d’augmenter la valeur ajoutée des exploitations agricoles », déclare Gilles Robillard, président de Terres Inovia. En effet, « en élargissant le pool génétique de variétés de lentille et de pois chiche, nous allons proposer non seulement des variétés plus nutritives et plus résistantes au climat, mais également permettre aux agriculteurs en France et dans le monde d’obtenir de meilleurs rendements », ajoute le Dr. Shiv Kumar, Responsable des programmes de sélection de lentille à l’Icarda.

« Nous nous réjouissons de cette collaboration innovante qui montre l’envie des sélectionneurs français de travailler ensemble pour offrir des variétés toujours plus adaptées au marché. Le partenariat avec l’Icarda, spécialisé dans les cultures des zones arides, plus économes en eau et tolérantes à la sécheresse, permettra de mieux adapter notre génétique aux changements climatiques », annonce Julie Toussaint, Directrice de Semences de Provence.

« L’objectif est aussi d’apporter des solutions durables et des réponses concrètes et rapides aux acteurs de la filière » indiquent Blaise Rolland, responsable filière et Fabrice Terrot, responsable du pôle expérimental de Pro’Pulse. « Nous devons faire avancer le progrès génétique non seulement en termes de tolérance aux stress (notamment hydrique...), aux maladies mais aussi en améliorant les performances agronomiques comme le rendement et la teneur en protéines », précise également Patrice Jeanson, responsable du pôle sélection de Pro’Pulse.

« La diversité de l’offre de légumineuses est fondamentale à la résilience de nos productions agricoles dans un contexte de transition climatique et alimentaire. Et elle repose sur notre capacité à valoriser la diversité des ressources génétiques. Nous nous réjouissons de cette collaboration avec l’Icarda, institut de référence pour la conservation et l’utilisation de la diversité génétique des espèces agricoles méditerranéennes et notamment de la lentille et le pois chiche, ressources indispensables à la transition agroécologique de nos systèmes de production alimentaire », souligne Vincent Béguier, directeur général d’Agri-Obtentions.