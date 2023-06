La forte chaleur s'installe, les orages arrivent

La barre des 30 degrés franchie... et durable

Alors qu'une situation de blocage persiste sur le nord de l'Europe avec cet anticyclone qui navigue entre la Grande-Bretagne, la mer du Nord et la Scandinavie, bloquant ainsi tout le passage des perturbations océaniques, de l'air chaud remonte lentement mais sûrement depuis le sud du continent depuis plusieurs jours.

Ainsi depuis mercredi notamment, la barre des 30 degrés à l'ombre a été franchie sur bon nombre de régions notamment du centre-ouest de la France, ce qui correspond au seuil de forte chaleur.

On relevait par exemple 31,4 degrés au maximum à Niort et La Rochelle, 31,1 à Saint-Nazaire, 30,9 à Nantes, 30,8 à Angers et La Roche-sur-Yon, 30,6 à Brive et Rochefort, 30,5 à Châteauroux, 30,4 à Angoulême, 30,3 à Bourges et Poitiers, ou encore 30,2 à Ambérieu et Vannes, 30,1 à Cognac, et une brochette de 30 degrés tout juste entre Nevers, Biscarrosse et Le Mans.

Et il est à noter que cette forte chaleur va s'étendre à la moitié Nord en cette fin de semaine, avec de nouveau une trentaine de degrés attendue dès vendredi, mais encore pendant toute la semaine prochaine au moins...

Et les orages arrivent depuis l'Atlantique

Parallèlement à ces premières fortes chaleurs généralisées de la saison, une dépression se rapproche donc depuis l'Atlantique, engendrant un léger forçage du système de hautes pressions du nord du continent.

Cela engendrera donc dès ce jeudi après-midi les premiers orages sur la Bretagne, les Charentes et l'Aquitaine. Mais ces premiers orages seront localisés et éphémères, tandis que d'autres orages plus résiduels cette fois se produiront entre l'Alsace et les Alpes également ce jeudi.

Il en ira tout autrement à partir de vendredi, puisqu'une dégradation beaucoup plus intense se déroulera dès le matin de la façade Atlantique au Tarn et jusqu'au Languedoc. Ces orages seront parfois virulents, et accompagnés de chutes de grêle, de fortes pluies et/ou de rafales de vent.

La prudence sera encore de mise en cours d'après-midi, lorsque ces forts orages progresseront en direction du Limousin, de Midi-Pyrénées, et continueront aussi d'onduler entre la Bretagne et jusqu'aux Pays de la Loire voire à la Beauce.

Carte de vigilance pour vendredi 9 juin 2023. (©Ubimet)

La région du Languedoc et des Cévennes pourrait être particulièrement impactée par des pluies diluviennes jusqu'en cours de soirée de vendredi, s'étendant même en direction de la Provence en cours de nuit : grande vigilance sur cette zone en raison d'un risque de crues subites localement.