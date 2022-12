Le coup de froid aux US fait bondir les céréales

Les cotations américaines ont rapidement accéléré à la hausse mercredi soir face à une intensification des risques climatiques. La vague de froid qui vient frapper le Midwest américain en l’absence de couverture neigeuse risque notamment de provoquer d’importants dégâts sur des cultures de blé d’hiver.

Le climat sec qui perdure en Argentine et dans le Sud du Brésil continue par ailleurs d’entamer les potentiels de production de maïs et de soja des deux pays. Le marché du biodiesel et de l’éthanol retrouve également le soutien des cours du brut, avec un WTI de retour à son plus haut niveau depuis le début du mois. Les stocks d’éthanol américains se sont par ailleurs contractés de 342 000 barils la semaine passée (24,07 Mb).

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance mars 2023 a grossi de 17,25 c$/bu (6 €/t), à 7,68 $/bu. Le maïs à terme mars 2023 a avancé de 10,25 c$/bu à 6,62 $/bu. La fève de soja à livraison mars 2023 a grimpé de 4,75 c$/bu, à 14,85 $/bu.