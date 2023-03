Le blé et le maïs encore en échec sur Euronext

Les cours du blé et du maïs enchainaient une nouvelle performance baissière ce mercredi à la mi-séance sur Euronext. La tendance demeure en effet plombée par la lourde concurrence mer Noire dont les hautes disponibilités et la forte compétitivité ont de nouveau été soulignée dans le dernier tender du TMO. Ce dernier se serait conclu par l’achat de 790 kt de blé meunier à chargement mars-avril.

Les conditions climatiques en France suscitent en revanche de plus en plus de préoccupations. L’absence de précipitations significative depuis plus d’un mois et des apports encore faibles annoncées début mars risquent en effet de rapidement dégrader les cultures d’hiver et d’entraver les semis de printemps. Les retards de semis de maïs au Brésil sont également observés avec attention.

Peu avant 14h00, le blé Euronext à échéance mai 2023 reculait de 1,75 €/t, à 274 €/t, tandis que le contrat septembre 2023 diminuait de 1 €/t, à 270,50 €/t. Le maïs Euronext à livraison juin 2023 se contractait de 0,25 €/t, à 274,25 €/t, le terme novembre 2023 se dégradait de 0,25 €/t, à 265,25 €/t.