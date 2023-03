Le blé s’enfonce de plus de 3 €/t sur Euronext

Les prix du blé restaient ancrés dans une tendance négative ce mercredi à la mi-séance sur Euronext. L’arrivée de pluies favorables en France et aux US catalyse notamment le mouvement baissier actuellement de part et d’autre de l’Atlantique. L’origine russe gagne par ailleurs rapidement en compétitivité et tracte ainsi l’ensemble du marché mondial dans le rouge.

L’optimisme concernant le renouvellement du corridor sécurisé en mer Noire avant le 18 mars prochain participe également à la baisse des prix du blé et du maïs. Les importations européennes de maïs conservent en outre un rythme très soutenu avec un cumul depuis le 1er juillet dernier estimé à 18,6 Mt par la Commission, contre 11,6 Mt un an plus tôt.

Peu avant 14h00, le blé Euronext à échéance mai 2023 se contractait de 3,25 €/t, à 266,75 €/t, tandis que le contrat septembre 2023 reculait de 2,50 €/t, à 263 €/t. Le maïs Euronext à livraison juin 2023 se dégradait de 2,25 €/t, à 263,25 €/t, le terme novembre 2023 baissait de 1,5 €/t, à 255,75 €/t.