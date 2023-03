Le blé et le maïs s'engagent sur une sixième séance de repli

Après une tentative de rebond en début de journée, les cours du blé et du maïs se dégradaient de nouveau ce jeudi à la mi-séance sur Euronext. Le regain de la parité eurodollar sur son plus haut niveau depuis début février vient en effet entamer un peu plus la compétitivité de l’origine européenne sur la scène internationale.

Le récent renouvellement du corridor sécurisé en mer Noire ainsi que le désengagement des fonds d’investissement dans les commodités agricoles participent également à accentuer la pression sur la tendance.

Le marché se trouve en outre rassuré par l’évolution des conditions climatiques de part et d’autre de l’Atlantique. La France et plus largement l’ensemble de l’Europe de l’Ouest ont en effet reçu des précipitations généreuses et favorables depuis le début du mois et les cartes météo annoncent de nouveaux apports. Le Midwest américain profite également d’une augmentation des précipitations et d’un redoux après un nouveau coup de froid constaté à la mi-mars.

Peu avant 14h00, le blé Euronext à échéance mai 2023 s'enfonçait de 0,75 €/t, à 247,25 €/t, tandis que le contrat septembre 2023 se dégradait de 0,25 €/t, à 249,25 €/t. Le maïs Euronext à livraison juin 2023 reculait de 0,75 €/t, à 244 €/t, le terme novembre 2023 grossissait de 0,50 €/t, à 241 €/t.