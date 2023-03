Le blé européen se relance de près de 10 €/t

Les prix des céréales repartaient finalement à la hausse ce vendredi à la mi-séance sur Euronext, portés par la vive consolidation de l’eurodollar. Le marché a par ailleurs gagné en tension après des rumeurs évoquant une potentielle suspension de la Russie de ses exportations de blé et d’huile de tournesol. Le gouvernement russe envisage par ailleurs d’augmenter à 10 Mt le programme d’achats pour la constitution de ses stocks nationaux, contre 3 Mt l’an dernier.

Les cours du maïs se trouvent quant à eux renforcés par les nombreux achats chinois de maïs US ces derniers jours. La Bourse de commerce de Buenos Aires a de son côté réduit d’un point ses notations de maïs « bon à excellent » en Argentine, à 6 %, contre 31 % un an plus tôt. Pour rappel, la production du pays est anticipée à 36 Mt, en chute de 16 Mt sur un an.

Peu avant 14h00, le blé Euronext à échéance mai 2023 s'élançait de 8,50 €/t, à 253,50 €/t, tandis que le contrat septembre 2023 grossissait de 5,75 €/t, à 252,50 €/t. Le maïs Euronext à livraison juin 2023 avançait de 6,50 €/t, à 249,25 €/t, le terme novembre 2023 s'appréciait de 4,50 €/t, à 246,25 €/t.