Le blé UE se relance de 5 €/t et dépasse les 250 €/t

Les prix des céréales repartaient rapidement à la hausse ce mercredi à la mi-séance sur Euronext. Le marché gagne en effet rapidement en tension face aux conditions climatiques dans la Corn Belt américaine et aux risques de production sur la prochaine récolte. L’USDA a notamment abaissé de six points ses notations de maïs « bon à excellent » dans son dernier Crop Progress hebdomadaire, à 55 %, soit une chute de quinze points par rapport à l’an dernier et les plus faibles notations enregistrées depuis 1992 !

Les notations des blés de printemps ont par ailleurs été coupées de neuf points, à 51 % (59 % l’an dernier) ! En Allemagne également, le climat sec et chaud a contraint l’Association des coopératives allemandes DRV à réduire de 450 kt son estimation de récolte allemande de blé tendre cette année, à 21,9 Mt, contre 22,5 Mt l’an dernier. La production de maïs a également été abaissée de 220 kt, à 3,74 Mt (3,84 Mt l’an dernier).

Vers 13h00, le blé Euronext à échéance septembre 2023 grimpait de 5.75 €/t, à 244.75 €/t, tandis que le contrat décembre 2023 montait de 5.75 €/t, à 252 €/t. Le maïs Euronext à livraison novembre 2023 progressait de 4 €/t, à 243 €/t, le terme août 2023 augmentait de 3.50 €/t, à 245.25 €/t.

