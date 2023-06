Le blé UE peine à rebondir face à la concurrence russe

Les prix des céréales se montraient hésitants à la mi-séance ce mercredi sur Euronext, au lendemain d’un lourd mouvement de retrait. Les prix du blé restent notamment mis sous pression par l’arrivée des nouvelles récoltes ainsi que par la compétitivité des origines russes à l’international qui s’est à nouveau accrue depuis le début du mois.

Les conditions climatiques aux US restent en outre au centre de toutes les attentions et les pluies annoncées en fin de semaine dans les États de la Corn Belt les plus touchés par le déficit hydrique pèsent par conséquent sur la tendance. Les récentes précipitations en France et en Allemagne ont également rassuré le marché quant au potentiel de production des cultures de printemps.

Peu avant 14h00, le blé Euronext à échéance septembre 2023 reculait de 0.25 €/t, à 236.25 €/t, tandis que le contrat décembre 2023 diminuait de 0.75 €/t, à 243.50 €/t. Le maïs Euronext à livraison novembre 2023 se dégradait de 2.50 €/t, à 234.25 €/t, le terme août 2023 baissait de 2.50 €/t, à 236.50 €/t.

