Les craintes de récession plombent Chicago

Les cotations américaines ont débuté la semaine en retrait à Chicago, dans un contexte de craintes de contraction de la demande mondiale de plus en plus marquées. La récente montée des taux directeurs de la Fed a notamment plombé le moral des investisseurs outre-Atlantique et l’activité portuaire aux US peinent à rassurer le marché.

Les inspections hebdomadaires de soja sont en effet retombées dans le bas des attentes du marché la semaine passée, à 1,6 Mt seulement. Les inspections de blé se sont également révélées relativement décevantes, à 304 kt, tandis que les inspections de maïs se sont établies dans le consensus, à 743 kt.

À noter tout de même, l’USDA a confirmé la vente de 132 kt de soja vers des destinations inconnues durant la séance, ainsi que 141 kt de maïs au Mexique.

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance mars 2023 s'est relâché de 5,0 c$/bu, à 7,49 $/bu. Le maïs à terme mars 2023 a diminué de 5,75 c$/bu à 6,47 $/bu. La fève de soja à livraison janvier 2023 s'est enfoncé de 19,25 c$/bu, à 14,61 $/bu.