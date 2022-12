Le colza en léger retrait malgré la fermeté du soja

Les cours du colza enregistraient de nouvelles pertes vendredi à la mi-séance sur Euronext, malgré le regain du complexe soja. Les conditions sèches en Argentine suscitent en effet de plus en plus d’inquiétudes. La Bourse de commerce de Buenos Aires ne juge d’ailleurs qu’à 10 % le taux de « bon à excellent », contre 57 % un an plus tôt.

Les travaux de semis accusent quant à un retard de 9 points par rapport à l’an dernier, avec 72 % seulement des travaux terminés. Les prix de l’huile de palme à la Bourse de Kuala Lumpur ont également bondi de 2 % ce matin en réaction notamment à un nouveau durcissement des restrictions à l’export en Indonésie à partir du 1er janvier prochain.

Peu avant 14h00, le colza Euronext à terme février 2023 se contractait de 1.50 €/t, à 580.50 €/t. L’échéance mai 2023 se relâchait de 2.75 €/t, à 584.50 €/t.