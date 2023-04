Des objectifs de réduction de phytos trop ambitieux selon la France et l'Espagne

Le ministre de l’agriculture espagnol, Luis Planas, a rencontré Marc Fesneau jeudi 27 avril, dans le cadre de sa tournée européenne, avant sa présidence de l’UE, au 1er juillet. Lors de cette conférence, les deux responsables politiques ont affiché une position commune sur plusieurs mesures. Ils jugent notamment les objectifs européens de réduction des phytosanitaires « ambitieux », au regard du défi de la sécurité alimentaire.

