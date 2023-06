Les agriculteurs français font face en utilisant l’analyse par télédétection

Les recherches montrent que le secteur agricole est en hausse en France où il représente 2% du produit intérieur brut (PIB), environ 3 % de la population fait dans le secteur agricole. L'une des raisons est que le gouvernement français subventionne fortement le secteur alimentaire, en versant aux agriculteurs 10 milliards d'euros de subventions par an. Par conséquent, les entreprises moyennes ont pu opérer dans un créneau très demandé.

Cependant, la forte demande mentionnée ci-dessus est fonction de la crise alimentaire mondiale. McKinsey prédit que la crise à venir atteindra le maximum historique. Une des stratégies de résolution de ce problème consiste à minimiser la consommation des ressources et à maximiser le rendement de manière durable, ce qui peut être réalisé par voie d’utilisation des technologies agricoles de précision, y compris, la surveillance par satellite. Grâce à cela, les agriculteurs obtiennent les outils de mise en œuvre de nouvelles pratiques, telles que les taux variables d'introduction des engrais et la gestion des cultures.

EOS Data Analytics, fournisseur mondial d'analyse des images satellitaires sur la base des technologies d’intelligence artificielle, effectue l’adaptation de ses solutions logicielles spécialement pour les entreprises agricoles depuis 2015 pour aider les agriculteurs à attendre un haut rendement stable. Les données qu'il collecte et fournit visent à aider les agriculteurs à passer vers l’agriculture de précision.

EOSDA Crop Monitoring, plate-forme satellitaire en ligne d'agriculture de précision conçue pour la surveillance des champs sur les données spatiales, offre de nombreuses fonctionnalités pour faire face à la crise alimentaire actuelle grâce aux approches plus efficaces de la cultivation.

Le groupe comprenant cinq scientifiques de l'école EM Normandie de Caen (EM Normandie school in Caen, Calvados), en collaboration avec des représentants de la région, a récemment publié son rapport intitulé "Agriculture est un maillon faible de la numérisation ?" dont l’objet était l'étude 213 exploitations de moins de 10 salariés. Les scientifiques mentionnent que les agriculteurs utilisent les outils de gestion de l’entreprise, même s'ils retardent en matière du niveau des équipements numériques, à l'exception des robots à traite.

Bien sûr, les petites entreprises agricoles qui se composent de 10 employés ou moins ne possèdent pas les capacités d'investissement suffisantes pour mettre en place des équipements modernes. Les données au sol feraient également un trou dans le budget des n'importe quelle entreprise. Les chercheurs suggèrent également que la répugnance d’utiliser des outils numériques avancés peut provenir de l'absence de l'expérience dans l’utilisation de ces outils qui sont souvent très difficile à utiliser, donc, au lieu de simplifier la vie des utilisateurs français, comme prévu par la numérisation, ces outils compliquent la gestion de l'entreprise.

C'est pourquoi l'utilisation de la plate-forme Web intuitive est extrêmement pratique. La fonctionnalité clé de la plate-forme EOSDA Crop Monitoring consiste en ce que cette plate-forme fournit aux agriculteurs locaux non seulement des images satellitaires de leur champ, mais aussi l’analyse prête de l'état des cultures en utilisant les indices de végétation et d'humidité intégrés à la plate-forme. Grâce à l'interprétation de ces indices, l’agriculteur peut suivre le développement des cultures et mesurer la productivité des champs de multiples façons: en analysant l'activité photosynthétique des plantes, le niveau d'humidité des semis et du sol, la densité de la couverture végétale etc. Il est important que toute personne qui n’a pas de connaissances techniques spéciales puisse obtenir l’effet maximum de cette analyse dès la première utilisation.

La plateforme collecte également des données historiques afin que les agriculteurs puissent comparer leur rendement an par an ou champ par champ et mesurer l'efficacité de différentes approches au fil du temps ou définir l’influence des changements climatiques sur le rendement de leurs cultures.

En plus de l’analyse de données historiques, les agriculteurs peuvent également utiliser EOSDA Crop Monitoring pour surveiller l'avenir en accédant aux prévisions météorologiques sur 14 jours et en planifiant leurs activités de manière appropriée.

Lidiia Lelechenko, responsable des ventes d’EOS Data Analytics, dit: "EOSDA Crop Monitoring utilise les derniers développements en matière d'intelligence artificielle et d'apprentissage machine pour fournir aux agriculteurs les données précises sur leurs champs de manière conviviale. Etant donné que notre service est spécialement adapté aux besoins des entreprises agricoles, il dispose de fonctionnalités telles que le zonage et les comptes de groupe pour aider les utilisateurs à utiliser de la manière la plus efficace les données qu'ils reçoivent via notre plateforme”.

Une fois que l’agriculteur a collecté les données sur l'état de sa culture, il peut utiliser l'outil de zonage pour voir clairement les zones où avait lieu la végétation disproportionnée. Puis, ils peuvent exporter ces données à leurs machines d’introduction (d’application) des intrants à taux variable, ce qui est une méthode d'agriculture de précision la plus avancée qui aide les agriculteurs à augmenter le rendement et diminuer les frais.

Étant donné que les agriculteurs ne sont pas les seuls à pouvoir utiliser des technologies de télédétection, les solutions agro-technologiques personnalisées proposées par l'EOSDA visent à résoudre les problèmes spécifiques des entreprises agricoles et des parties concernées.

La solution de classification des cultures, par exemple, permet d’afficher les champs au niveau régional ou au niveau de la parcelle, y compris les données historiques de rendement des champs au cours des dernières saisons, pour aider les entreprises à planifier leurs stratégies de rotation des cultures.

L'algorithme de prévision du rendement utilise plusieurs sources de données pour la modélisation statistique et biophysique du rendement afin d’obtenir l’estimation du rendement de n'importe quelle culture avec précision de 90 %. Pendant la crise actuelle, cela deviendra une solution salvatrice pour de nombreuses entreprises en termes de gestion de la culture des plantes.

La surveillance de l’évolution du rendement a été développée pour aider les entreprises à calculer les dates exactes des récoltes et à mieux planifier leurs activités de récolte, en particulier, lorsque l'entreprise entretient des champs immenses des cultures.

Les entreprises souhaitant utiliser les solutions et les services clés en main pour leurs marchés cibles peuvent utiliser les capacités d'intégration d'API et les solutions en marque blanche pour recevoir et traiter les données spécifiques des champs concernés.

Lidiia Lelechenko dit: “Nous voulons pour que les technologies spatiales deviennent moteur global de la sécurité alimentaire sur la Terre, nous sommes vraiment préoccupés par la crise actuelle de la sécurité alimentaire et nous faisons tout que possible pour aider le secteur agro-alimentaire à surmonter cette crise et à minimiser ses pertes. A cette fin, notre équipe non seulement perfectionne constamment nos solutions, mais aussi fournit tout autre type d'aide possible, y compris, les consultations personnelles, les webinaires et le matériel de formation” .*

L’étape prochaine de réalisation du projet d’EOS Data Analytics consiste en amélioration de l'efficacité économique des entreprises agricoles par voie du lancement de l’ensemble de satellites EOS SAT d'ici 2025. Il s'agit du premier ensemble de satellites conçus par EOSDA spécialement pour les entreprises agricoles en utilisant les technologies avancées de télédétection afin d’obtenir les images satellitaires de meilleure qualité. Grâce aux données fournies par satellites EOS SAT, les agriculteurs pourront obtenir plus souvent les données sur leurs champs dont la précision continuera de croître au fil du temps.

En utilisant les technologies satellitaires aujourd'hui, les agriculteurs français peuvent accélérer leur adaptation aux conditions changeantes et résoudre les problèmes provoqués par la crise actuelle de manière beaucoup plus efficace, en prenant des décisions plus rapides et plus motivées. L’information est un facteur clé du succès de l'agriculture moderne, seules les entreprises agricoles disposant des données nécessaires peuvent atteindre la productivité maximale de leurs champs dans ce monde axé sur la technologie.