Des solutions réalistes pour améliorer vos programmes fongicides

Pour réduire les IFT sur blés, les agriculteurs peuvent aujourd’hui combiner différents leviers : des méthodes prophylactiques au choix variétal en passant par l’utilisation d’OAD ou de techniques d’applications optimisées. Depuis peu, des fongicides de biocontrôle complètent ce panel d’outils en assurant efficacité contre la septoriose et la fusariose, à zéro IFT.

PYGMALION, l’innovation efficace contre la septoriose

PYGMALION, fongicide à la fois systémique et multisite, est arrivé sur le marché au printemps 2022. Il coche toutes les cases pour répondre aux besoins des céréaliers : efficace contre la septoriose, non soumis au risque de résistance tout en étant non classé et reconnu comme un produit de biocontrôle. Sa matière active, le phosphonate de potassium, est une substance minérale naturellement présente dans l’environnement.

Dans un programme fongicide, PYGMALION s’insère au stade 1-2 nœuds et/ou au stade Dernière Feuille Etalée (DFE). Son efficacité contre la septoriose permet de le positionner seul en T1, ou associé au T2 – on peut alors envisager de réduire la dose de partenaire fongicide conventionnel.

Découvrez PYGMALION en images

Cliquez pour lancer la vidéo

ECHIQUIER un mode d’action unique pour lutter contre la fusariose

ECHIQUIER est un fongicide anti-fusarioses au mode d’action original : composé de bicarbonate de potassium associé à de performants co-formulants, son action est multisite.

En perturbant le pH dans l’environnement du pathogène, ÉCHIQUIER empêche le bon fonctionnement des enzymes du champignon. Il agit également en déshydratant les spores et mycélium des pathogènes. Il est ainsi efficace pour lutter contre les fusarioses de la spore au mycélium.

Là encore produit de biocontrôle non classé, ECHIQUIER est exempt de LMR : une réponse aux cahiers des charges les plus exigeants !

Dans un programme fongicide, ECHIQUIER est conseillé autour du stade floraison, à 1 kg/ha. Efficace contre la fusariose, il peut être associé à un partenaire conventionnel, notamment pour lutter conjointement contre la septoriose.

PYGMALION & ECHIQUIER pour réduire les IFT et gagner des quintaux

Depuis maintenant deux ans, des programmes fongicides incluant PYGMALION & ECHIQUIER sont travaillés. On prouve qu’il est possible à la fois de réduire l’IFT ET gagner des quintaux !

En effet, sur des variétés tolérantes – qui couvrent aujourd’hui près de 80% des surfaces de blés en France, sans changer les positionnements ni les habitudes, simplement inclure PYGMALION et ECHIQUIER permet de baisser les doses des solutions fongicides conventionnelles. En retour, on sécurise le rendement !

Essai 2022 (dpt 80) - variété Chevignon / Infestation témoin 35% de septoriose sur F1

Les biosolutions peuvent également être utilisées à 100%, en programme à 3 applications. Intégrées dans des parcelles où le risque est géré de façon globale (variétés tolérantes, date et densité de semis optimisées), un programme à zéro IFT est équivalent à un programme conventionnel !

Essai 2022 (dpt 80) - variété Chevignon / Infestation témoin 35% de septoriose sur F1

Avec les BIOSOLUTIONS, SOYONS FIERS d’INNOVER !

