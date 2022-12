Faut-il être exigeant dans la sélection de ses semences de maïs ?

Quels sont les critères de choix variétal pour une culture de maïs réussie ?

Le choix variétal est un élément stratégique de la culture moderne du maïs.

Il détermine à la fois le potentiel de rendement atteignable dans le créneau climatique disponible (potentiel de rendement, précocité) mais aussi certaines caractéristiques garantissant d’atteindre cet objectif avec plus ou moins de sécurité (tolérance au stress, maladies…).

Choisir la bonne variété de maïs avec une qualité de semence optimale est une exigence cruciale pour une culture réussie. Les producteurs de maïs expérimentés savent que même lorsque la parcelle sélectionnée est bonne, que la stratégie de culture appliquée et le climat sont corrects, les rendements et la meilleure qualité de maïs ne sont obtenus que lorsque la variété est également adaptée aux conditions locales. Par conséquent, le choix variétal est la clé de la réussite de votre culture de maïs.

La sélection variétale : opportunité de réussite idéale

En adaptant leur sélection de semences aux défis spécifiques de leurs exploitations et en mettant en place des stratégies d’adaptation pour contourner les problèmes liés aux changements climatiques, les agriculteurs se donnent l’opportunité d’exploiter au maximum leur culture de maïs.

La tolérance à la sécheresse, par exemple, devient de plus en plus importante dans de nombreux endroits en raison du changement climatique, car le maïs devrait produire de bons rendements même dans des endroits difficiles sans irrigation supplémentaire. Etant donné que la plante est très sensible aux variations pendant la période de floraison, la plus cruciale pour le rendement à venir, les producteurs français de semences de maïs ont concentré leurs efforts de sélection sur l'amélioration de la résistance au stress hydrique.

Pour faire face aux pénuries d'eau pendant les phases de croissance clés du maïs, la date de semis peut être avancée. Cependant, cela nécessite que les variétés hybrides soient plus robustes pendant les premiers stades de croissance et soient capables de tolérer une germination plus lente causée par un temps plus froid. La vigueur des plantes est donc également un critère clé.

La tolérance aux maladies et aux ravageurs devient également un des objectifs de sélection de plus en plus importants. Bien que les producteurs de maïs attachent une grande importance aux rendements élevés, aux grains et ensilages de qualité supérieure, la santé des plantes est également de plus en plus mise en avant. Seuls des plants de maïs sains et stables peuvent produire le meilleur résultat économique global. Les propriétés de résistance et la force naturelle d'une variété sont cruciales à cet égard.

L'origine des semences est tout aussi déterminante que la variété

Sur ce point, les spécialistes soulignent que non seulement la variété est un facteur critique, mais aussi la méthode et le lieu de production des semences.

Sans semences de qualité supérieure avec une capacité de germination et une puissance de croissance très élevée, les meilleures génétiques du monde ne peuvent pas exploiter pleinement leur potentiel sur le terrain.

La France et l’enjeu qualité

La production française de semences de maïs bénéficie d’atouts incontestables : diversité de l’offre permise par des caractéristiques pédoclimatiques très favorables, stabilité et régularité des rendements obtenus par la technicité des agriculteurs-multiplicateurs et des équipes techniques et qualité.

De plus, le Ministère de l’Agriculture français, par le biais de la certification, impose des seuils de qualité spécifiques, qui comptent parmi les plus exigeants au monde. La qualité des semences françaises, notamment en termes de faculté germinative, d’identité et de pureté variétale, constitue donc un enjeu important pour toute la filière et garantissent une qualité de semences supérieure à ses utilisateurs.

Des semences de qualité supérieure pour chaque client

Parallèlement à cela, la France possède une filière maïs soudée qui permet collaboration entre les différents acteurs. En collaborant avec les sélectionneurs et les producteurs de semences de maïs, les distributeurs peuvent fournir à leurs clients des semences parfaitement adaptées à leurs exploitations.

Les semences de maïs produites en France sont porteuses d'un patrimoine génétique complexe à haute valeur ajoutée. La France étant le “laboratoire de l’Europe”, l'objectif est d'atteindre le meilleur du progrès génétique afin de renouveler toujours plus rapidement la gamme des variétés et, ainsi, s'adapter au plus vite aux enjeux toujours changeants des producteurs de maïs.

En un coup d'œil

Qu’est ce que « Maize in France » ?

Une production d’Excellence

L’appellation Maize in France représente les actions de communication d’une filière d’excellence et une production offrant la plus haute qualité variétale et sanitaire de semences de maïs. La France, grâce son territoire idéal, à sa diversité pédoclimatique unique et à l’organisation de son réseau, produit des semences de maïs adaptées à tous les environnements et applique les conditions les plus strictes de certification. Ces facteurs garantissent une pureté variétale supérieure, une germination optimale ainsi qu'une traçabilité parfaite aux utilisateurs.

La FNPSMS (Fédération Nationale française de la production de semences de maïs et de sorgho) est l’interprofession qui rassemble tous les acteurs engagés dans la production de semences de maïs et de sorgho en France : les entreprises semencières et les agriculteurs-multiplicateurs. Ils forment un modèle unique au monde établi depuis 1950, qui concentre savoir-faire, expertise technique et productivité permettant à la France de consolider son leadership européen et de demeurer le premier exportateur de semences de maïs au monde.

La France, premier producteur européen de semences de maïs et premier exportateur mondial représente :

- 26 entreprises semencières

- 25 associations de producteurs de semences

- 3 300 producteurs de semences

- plus de 2 000 variétés multipliées chaque année

- 83 000 ha (moyenne 2019-2022)

- environ 250 000 T de semences certifiées / an

Rendez-vous sur www.maizeinfrance.com pour :

- Découvrir les atouts de la production française,

- Comprendre les spécificités de la production de semences

- Optimiser la conduite culturale et le choix variétal

- S’informer sur l’économie de la filière