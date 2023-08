Davantage d'équipements pour garnir le Métris 2

Présenté comme le cœur de la gamme des pulvérisateurs trainés, Kuhn ajoute des fonctionnalités à son modèle traîné le Métris 2. L'équipement bénéficie de deux capacités de cuves : 3 200 ou 4 100 l. Quesion rampes, l'agriculteur a le choix de 18 à 38 m. Grâce à sa distance anneau-essieu de 4,4 m, sa largeur de 2,55 m et sa hauteur de 3,4 m (équipé de rampes de 36 m), le Métris 2 garde des mensurations compactes. Sans oublier sa stabilité sur route. Trajets et entrées dans les parcelles s’effectuent donc en toute sécurité. En outre, l'engin profite de quatre niveaux de suspensions (timon, essieu, parallélogramme et cadre de suspension Equilibra), ce qui en fait un outil très stable et capable de conserver la rampe au plus près de la cible pour assurer la précision de l'applicaion. Il embarque des technologies de pointe, telles que la circulation Autospray, le système de suivi de sol Boom Assist ou encore le Track Assist. Ce dernier garantit le suivi entre les roues du pulvérisateur et celles du tracteur.

Côté rampes, l'offre des modèles à deux bras s’élargit ! La rampe TR4 est désormais disponible de 24 à 30 m, et donne la possibilité ux agriculteurs d’accéder à davantage de technologie. Par exemple, la circulation Multispray Duo. La rampe TR4 complète donc la rampe RHPA (disponible de 18 à 24 m) dans le catalogue du traîné. Possibilité de les avoir en aluminium pour plus de légèreté et de longévité.

A noter l'arrivée d'une version multi-matériaux aux côtés de la rampe aluminium RHA3 au catalogue des trois bras à repliage compact. Son nom : LEH3. En clair, le premier bras est en acier, ce qui offre plus de rigidité, et les bras suivants sont en aluminium. Pour garantir la longévité de ses aciers, la marque bénéficie d'un procédé de peinture limitant la corrosion. La combinaison de ces matériaux apporte une réponse en matière de rapport qualité/prix optimal, pour des largeurs allant de 27 à 36 m.

Kuhn monte des pneumatiques VF (en option) pour ceux qui se soucient de la compaction des sols. Ceux-ci ont été conçus pour embarquer plus de charge, à basse pression. Du coup, moins de tassement du sol et une structure préservée. Des paramètres importants en termes de potentiel de rendement. Enfin, du côté des terminaux Isobus CCI, ils équipent dorénavant de série le Metris, avec la version Kuhn CCI Connect Lite qui offre en supplément le module Wi-Fi, le Remote View et le Online CCI Update.