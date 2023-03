Le salon de l’agriculture, rendez-vous de plus en plus « professionnel »

L’affluence était très importante du premier au dernier jour, mais le record de visiteurs n’a pas été battu : l’édition 2023 du salon de l’agriculture a accueilli plus de 615 000 visiteurs. Un chiffre bien meilleur que l’année passée – 503 000 - mais encore loin du record de l’édition 2014, qui avait enregistré plus de 700 000 visiteurs. « Cette année plus que jamais, la popularité du Salon a suscité émotion et satisfaction pour ceux qui le font, ceux qui le vivent et ceux qui le visitent », a réagi Jean-Luc Poulain, agriculteur et président de l’événement.

En 2023, le Sia s’est aussi illustré par une volonté de se professionnaliser. Une stratégie d’autant plus perceptible cette année que le « partage » des publics entre le Sia « grand public » et le Sima plus « professionnel » ne s’impose plus, le Sima se déroulant désormais en novembre des années paires et non plus aux mêmes dates que le Sia.

Il est temps de faire le bilan du #SIA2023 ! ??



Un grand MERCI aux :

? 615 204 visiteurs

? 40 000 professionnels et délégations

? 1000 exposants et 1448 éleveurs



Retrouvez toutes les informations sur notre communiqué de presse ?https://t.co/ijeItlwfDf#agriculture #paris pic.twitter.com/7MLxrXOzic — Salon International de l'Agriculture (@Salondelagri) March 5, 2023

Le nombre d’exposants « professionnels » - ciblant non pas les citadins mais les agriculteurs – et la surface qu’ils occupent, est croissante. Dans le hall 1 – celui des bovins – le village des professionnels a doublé sa surface pour accueillir 17 agrofournisseurs – BKT, DeLaval, Agriest, pour ne citer qu’eux – quand, dans le hall 4 – l’espace « Agri’Tech », avec une cinquantaine de startups, membres ou non de la Ferme digitale, grossit un peu plus à chaque édition. Dans ce même hall, New Holland exposait son T6 Methane Power, en plus de la moissonneuse – une CX5.80 – sur le stand d’Intercéréales. Ces exposants « B to B » ont aussi multiplié les conférences sur les sujets d’actualité : conséquences de la guerre en Ukraine, gestion des risques, etc.

Côté politique, les représentants nationaux de tous bords cherchent d’abord à utiliser cette vitrine médiatique unique, certes. Mais c’est au salon qu’ils peuvent rencontrer rapidement, au même endroit, tous les représentants professionnels de toutes les filières. Selon le décompte des organisateurs, 112 délégations politiques et officielles sont venues Porte de Versailles.

Résultat : le salon revendique la venue de 40 000 professionnels français et internationaux, sur un total de plus de 615 000 visiteurs. Un chiffre certes bien loin du visitorat des autres salons professionnels (61 000 pour Innovagri, 90 000 au Space, 105 000 au Sommet de l’élevage ou 153 000 au Sima), mais non négligeable. La prochaine édition du Salon de l’agriculture – la 60e – se tiendra du 24 février au 3 mars 2024.