Du Centre à l'Occitanie, un déficit pluviométrique marqué depuis trois mois

La douceur de ces derniers jours a bien concerné toute la France comme le confirme Info sécheresse avec sa carte des températures des sept derniers jours : tous les départements enregistrent une température supérieure d'au moins 3°C aux moyennes de saison.

Sur le mois de décembre, on constate que c'est surtout le sud de la France qui a connu des températures excédentaires, et plus particulièrement le quart sud-est.

À gauche, la carte des températures sur les trois derniers mois. À droite : les températures sur la dernière semaine. Légende : en vert, situation normale ; en orange clair : 1 degré au dessus de la normale ; en orange foncé : 2 degrés au dessus de la normale ; en rouge : plus de 3 degrés au dessus de la normale (©Info Sécheresse)

Au niveau des précipitations, elles se se sont situées dans la normale en décembre pour 86 départements français. En revanche, deux départements l'Ariège et l'Aude se distinguent par des précipitations largement déficitaires lors du dernier mois de l'année 2022.

Sur les trois derniers mois en revanche, un déficit pluviométrique apparait sur « une zone couvrant le centre de la France et l’Occitanie ».

Précipitations sur les trois derniers mois. En vert : situation normale ; en orange clair : sécheresse modérée ; en orange foncé : grande sécheresse ; en rouge : sécheresse extrême. (©Info Sécheresse)

Concernant l'état des cours d'eau, Info Sécheresse note que leurs niveaux sont en train de remonter « suite à la météo de la fin de l’année, surtout dans l’ouest et le nord de la France, ainsi qu’en Bretagne et en Normandie. Cependant, les niveaux sont plus bas dans les départements de l'Aude, du Tarn et de l'Hérault en raison du déficit pluviométrique pendant les mois d'octobre à décembre. »

Et en ce qui concerne les nappes phréatiques, leur situation « reste préoccupante avec des niveaux très bas sur la majeure partie du territoire. » C'est « le reflet d’un début de recharge normal à faible cet automne, qui n'a pas suffi à compenser les niveaux exceptionnellement bas atteints pendant l'été. Il est donc important de surveiller l’évolution du niveau des nappes dans les prochains mois, au cas où les réserves d’eau ne seraient pas revenues à un niveau satisfaisant pour passer l’été 2023 sereinement. »