Les Culturales reviennent les 14 et 15 juin prochains dans le Bassin parisien

« Le salon au champ Les Culturales est le rendez-vous des agriculteurs et de tous les acteurs du monde agricole : l'occasion de découvrir les dernières innovations et résultats de recherche sur les grandes cultures », présente Arvalis, son organisateur.

Quels leviers pour accompagner le changement ?

Après 10 ans d'absence sur ce territoire, l'évènement revient dans le sud du Bassin parisien, plus précisément à Congerville-Thionville (Essonne), les 14 et 15 juin prochains. Il réunit 280 exposants avec leurs dernières innovations, ainsi que 200 experts d'Arvalis. « Agriculture et climat : entre adaptation et atténuation, les leviers et les innovations pour accompagner le changement », tel est le thème annoncé pour cette édition 2023.

> Découvrez la liste des exposants pour Les Culturales 2023

Au cœur d'un dispositif terrain de 25 ha, l'espace technique va ainsi se structurer autour de quatre thématiques phares :

Nutrition des plantes : focus sur la fertilité des sols et des stratégies de nutrition des cultures plus durables

Santé des plantes : les leviers agroécologiques actuels et futurs (biodiversité fonctionnelle, progrès génétique, biocontrôle, matériel de précision, robots...)

Changement climatique : les voies d'adaptation pour des systèmes de culture plus résilients et d'atténuation

Sécurité alimentaire : les moyens pour assurer des productions et des qualités technologiques et sanitaires répondant aux besoins des filières et des consommateurs.

« Trois pôles dédiés à l'agriculture biologique, à l'agriculture de conservation des sols et à la méthanisation vont compléter cette offre. »

Programme des conférences du salon

Les organisateurs proposent également « différentes conférences courtes et interactives sur l'espace Champ de vision pour ouvrir le dialogue sur des thématiques transversales et d'actualité ». Voici les détails du programme :

Mercredi 14 juin :

10h30 - Contexte mondial : quelles opportunités pour nos filières ?

11h30 - Pénurie d’eau : tous concernés demain ?

13h00 - Nourrir nos cultures demain : des pistes prometteuses ?

14h00 - Crise du bio : quels atouts de nos filières pour la surmonter ?

16h30 - Gestion des adventices : qu’attendre des innovations numériques ?

Jeudi 15 juin :

10h00 - Remise des prix « Clap de Champs - Le festival du court métrage technique agricole »

11h30 - Microbiome et santé végétale : un levier pour le futur ?

13h00 - Agriculture de conservation des sols (ACS) : réussir sa transition

14h00 - Les formations et les entreprises se réinventent pour attirer les talents

15h00 - Biodiversité fonctionnelle : mythe ou réalité ?

16h00 - Quels changements pour préparer le futur ?

Retrouvez également, sur le salon, l'espace « Trajectoires d'avenir », « dédié aux jeunes générations pour découvrir des métiers et des formations liés aux filières grandes cultures ».

