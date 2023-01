Pollinisateurs : l’association Contrat de solutions recense les initiatives

Un recensement d’initiatives et de solutions existantes, dans le milieu agricole, en faveur des insectes pollinisateurs et de la pollinisation est mis en œuvre par l’association Contrat de solutions. Ouvert à tous, ce recensement a pour objectif de développer et démultiplier ces solutions dans les territoires.

Dépôt des dossiers avant le 28 février

« Concrètement, ce recensement permettra aux initiatives de faire connaître les bonnes pratiques et de les partager à l'échelle national, être affichées sur une cartographie nationale et participer à diffuser une diversité d'initiatives », explique l’association.

Les résultats doivent permettre de montrer que des solutions diverses, concrètes et applicables existent, et faciliter leur développement. Pour déposer une initiative, un dossier doit être rempli d’ici le 28 février. Le formulaire est disponible sur le site du Contrat de solutions.

Elaboré dans le cadre du Plan national en faveur des insectes pollinisateurs et de la pollinisation, ce recensement est mis en place avec un Comité de recensement qui garantit la qualité technique et scientifique des travaux et présidé par Luc Belzunces, directeur de recherche à l'Inrae.

