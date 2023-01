Photographe aérien et fils d'agriculteur, Philippe Fruitier observe, depuis son ULM, l'évolution des paysages agricoles depuis plus de 25 ans. Interpellé par les « coulées de boue, phénomène de plus en plus apparent vu du ciel », il a décidé d'aller interroger les agriculteurs sur ce problème. « Soucieux de retrouver un sol vivant, ces derniers font de leur mieux pour cultiver de manière respectueuse et innovante, chacun à leur façon. »

C'est ainsi qu'est née l'idée du film-enquête « Paysans du ciel à la terre ». Philippe Fruitier, accompagné par deux amis Hervé Payen, réalisateur du film, et Agathe Vannieu, co-autrice et compositrice de la musique, est parti pendant trois ans et demi « à la rencontre d'agriculteurs des Hauts-de-France, mais aussi des chercheurs, des conseillers agricoles, une naturopathe, des industriels... Objectif : comprendre les enjeux et mettre en lumière les solutions, qui sont variées, pour restaurer la vie des sols agricoles. [...] Avec ce film, nous souhaitons montrer ce que font les agriculteurs, leur donner la parole, et parler de la réalité du terrain », nous confie Hervé Payen.

Les trois amis souhaitent sensibiliser le grand public à ces questions. Les avant-premières, qui ont démarré dans les Hauts-de-France, ont déjà permis « des temps d'échanges très riches et variés sur la réalisation du film, les pratiques agricoles mais aussi la politique, etc. ».

Découvrez la bande-annonce de Paysans du ciel à la terre :