Barrage de Kahkovka : près de 600 000 ha de terres ukrainiennes menacées

Sur son site, le ministère ukrainien de l’agriculture revient sur les conséquences agricoles de la destruction du barrage qui alimentait la centrale hydroélectrique de Nova Kahkovka, le 6 juin, destruction qu’il attribue à la Russie tandis que Moscou accuse Kiev.

Dans ses premières estimations, le ministère estime que cet « acte terroriste » a provoqué l’ inondation d’environ 10 000 ha de terres agricoles sur la rive droite de la région de Kherson » mais aussi des dégâts sur la rive gauche, actuellement occupée par la Russie.

??About 80 settlements are at risk of flooding due to the blowing up of the #Kakhovka hydroelectric power plant dam by the Russian military, Prime Minister @Denys_Shmyhal said.



According to him, this also threatens an environmental disaster for southern Ukraine. pic.twitter.com/G6uhSFyjuU