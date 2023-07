Des pluies favorables balayent la Corn Belt

Les conditions météo en France demeurent rassurantes après une fin de printemps plus critique. La bonne alternance de pluies et d’ensoleillement permet en effet l’avancée des récoltes des céréales d’hiver et optimise désormais le développement des cultures de printemps. Les températures supérieures aux normales n’atteignent par ailleurs pas de niveau critique pour le moment et favorisent plutôt le bon développement du maïs.