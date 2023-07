Le maïs américain profite pleinement des pluies dans la Corn Belt

Les conditions climatiques en France restent pour le moment favorables à la bonne avancée des récoltes d’hiver. Des épisodes pluvieux ont certes retardé certains chantiers le week-end dernier, mais ces derniers demeurent éphémères et le sec prédomine de nouveau dans une large partie de l’Hexagone. Les cultures de printemps se trouvent cependant de nouveau soumises à un déficit d’eau, accentué par des températures encore anormalement élevées. En Allemagne également, l’état des cultures de printemps est sous surveillance.

En Ukraine et en Russie, c’est à l’inverse le retour des pluies en pleine période de moissons des céréales d’hiver qui tend à inquiéter. Les cultures de printemps russes profitent toutefois pleinement de ces apports. Des pluies denses et favorables aux cultures de maïs et de soja ont également touché une bonne partie de la Corn Belt depuis le début du mois, notamment l’Illinois, l’Iowa et l’Indiana qui souffraient particulièrement de déficit hydrique.

Ces précipitations s’élargissent toutefois au Kansas et à l’Oklahoma où les récoltes de blé d’hiver peinent par conséquent à progresser. Les blés de printemps au nord des US font quant à eux toujours face à un climat sec, à l’instar des cultures canadiennes. Les semis de blé d’hiver en Argentine ont quant à eux encore été entravés par des pluies excessives, mais une accalmie est désormais anticipée sur la prochaine quinzaine.

