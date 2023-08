Les États-Unis profitent de pluies bénéfiques aux cultures de printemps

Le début du mois d’août est resté particulièrement humide et frais en France ainsi qu’en Allemagne. Ces conditions ont provoqué des retards conséquents dans les derniers travaux de moissons des cultures d’hiver, et des risques importants de détérioration de qualité sont rapportés. Les cultures de printemps ont en revanche pleinement profité de ces apports. Les cartes météos annoncent désormais un retour de températures estivales et un climat sec, qui devrait aider à la bonne reprise des chantiers de récolte.

L’accalmie des pluies a également permis une meilleure progression des récoltes de blé d’hiver en Russie, et les cartes météos se montrent désormais plus rassurantes pour la bonne poursuite des travaux. Aux US également la tendance est à l’amélioration. Les pluies annoncées se sont confirmées dans une large partie de la Corn Belt tandis que les cultures de soja entrent dans une période critique de leur développement.

Au Canada la situation ressort en revanche plus mitigée. L’Alberta a certes profité de pluies bénéfiques, mais le Saskatchewan et le Manitoba continuent de souffrir d’un déficit hydrique majeur. Des précipitations sont annoncées dans de nombreuses zones de production, mais ces apports risquent désormais de gêner les premières moissons.

