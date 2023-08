Les cultures américaines de nouveau touchées par la canicule

Les cartes météo annoncent désormais le retour d’un climat plus sec et chaud dans l’ensemble de l’Hexagone sur la seconde moitié du mois d’août. Ces conditions devraient permettre une accélération des dernières récoltes de blé d’hiver, fortement ralenties par les pluies des dernières semaines. Les semis de colza vont par ailleurs pouvoir débuter dans d’excellentes conditions, tandis que les cultures de maïs profitent désormais de conditions hydriques des sols plus favorables.

Les moissons en Russie retrouvent également de la cadence à la faveur de précipitations plus rares. Les conditions climatiques aux US reviennent en revanche au centre des attentions. Les cartes météo à sept jours n’annoncent en effet aucune pluie dans le Midwest, tandis qu’une nouvelle vague de chaleur avec des températures supérieures à 40°C risquent de toucher une large partie des zones de production de soja et de maïs.

Au Canada, des pluies viennent finalement toucher le Sud du Saskatchewan et du Manitoba après des mois de déficit hydrique, mais ces pluies arrivent bien trop tardivement et risquent désormais d’entraver les premiers travaux de moisson. En Argentine en revanche, l’arrivée de pluies et de températures plus élevées devraient aider au bon développement des cultures de blé.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr