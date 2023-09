Un climat humide et frais s’installe à nouveau en France

L’épisode caniculaire exceptionnel des derniers jours va désormais laisser la place à un climat bien plus frais et humide en France. Des pluies régulières sont en effet annoncées sur les sept prochains jours ce qui risque de sensiblement ralentir l’avancée des récoltes de maïs à peine débutée. Les semis de colza ont en revanche bien pu progresser au début du mois, et les conditions pour les plantations de blé d’hiver à venir dans l’ensemble de l’Europe de l’Ouest sont favorables.

En Russie, les précipitations se sont également intensifiées dans les zones de production de blé de printemps depuis le début du mois d’août. Ces apports ont certes optimisé les potentiels de rendements, mais leur persistance dégrade désormais les qualités des cultures en place et risquent désormais d’entraver l’avancée des récoltes. La situation au Kazakhstan est également sous haute surveillance.

Aux US, un climat plus frais et humide s’installe aussi sur une partie du Midwest après la nouvelle vague de chaleur critique qui a touché les cultures de maïs et de soja ces dernières semaines. L’Australie souffre à l’inverse encore d’un lourd déficit hydrique, et les cartes météos n’annoncent pas d’améliorations majeures à court terme.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr