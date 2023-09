Les récoltes françaises de maïs débutent sous les pluies

Les pluies se sont intensifiées ces derniers jours dans une large partie de l’Hexagone ainsi qu’au Royaume-Uni et en Allemagne. Les chantiers de récolte et les semis d’hiver 2023 se trouvent désormais ralentis par ces précipitations fréquentes et les cartes météo annoncent encore des épisodes pluvieux généreux sur la fin du mois.

De bonnes conditions hydriques des sols et des températures encore relativement douces permettent toutefois une bonne progression des travaux lors des fenêtres de semis. En Russie, les récentes averses sur les cultures de printemps ont également ralenti les moissons et dégradé les qualités. Les semis d’hiver progressent toutefois à bon rythme et profitent de conditions plus favorables.

Aux US, les récoltes de maïs et de soja débutent également dans un contexte de retour des pluies dans une bonne partie du Midwest. Ces apports sont toutefois favorables aux cultures de soja en fin de cycle. L’Argentine profite de son côté de pluies bénéfiques aux cultures de blé depuis le début du mois, mais une large partie de l’Australie continue de souffrir du sec et les cartes météo n’annoncent aucune amélioration à court terme. Le manque de pluies au Brésil risque également d’entraver les semis de soja et de maïs.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr