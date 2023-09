Le manque de pluie ralentit les semis russes et ukrainiens

Après un mois de septembre marqué par des pluies excessives, l’Europe de l’Ouest devrait retrouver un climat plus sec selon les dernières cartes météo. Cette absence de pluies à quinze jours et des températures particulièrement douces pour la saison devraient aider à une rapide avancée des récoltes des cultures de printemps et des semis des céréales d’hiver. Les risques d’attaques d’insectes sur les cultures en développement sont toutefois à surveiller.

L’ensemble de la Russie enregistre également une raréfaction des pluies, favorables à la reprise des moissons des cultures des blés de printemps. Les semis de blé d’hiver dans le sud de la Russie ainsi qu’en Ukraine sont toutefois confrontés à un déficit hydrique notable. Les récoltes de maïs et de soja ainsi que les semis de blé d’hiver aux US profitent en revanche d’une bonne alternance de pluies et d’ensoleillement pour avancer à bon rythme.

À l’inverse, les semis de soja débutent dans un contexte de très fort déficit hydrique et les cartes météo n’annoncent aucune amélioration début octobre. L’Argentine a de son côté profité de pluies favorables aux blés d’hiver depuis la mi-septembre, mais l’Australie subit encore un lourd déficit hydrique à l’approche des premières moissons des céréales d’hiver.

