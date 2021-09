56e RDV agri « La méthanisation : un progrès ou une chimère ? »

« La méthanisation se développe à grands pas, est-ce un bien pour les agriculteurs et l’agriculture ? », s'interroge Thierry agriculteur d'aujourd'hui. Ce soir à 21 h, sur sa chaîne Youtube pour son 56e RDV agri, il se penchera avec ses invités sur cette délicate question.

Après "comment financer son projet autrement" il y a 15 jours, Thierry agriculteur d'aujourd'hui propose ce soir, à 21 h sur sa chaîne Youtube, de parler d'un type d'investissement en forte croissance mais parfois controversé : l'installation d'un méthaniseur. "La méthanisation : progrès ou chimère", tel est d'ailleurs le titre qu'il a choisi pour ce 56e RDV agri.

Et vous ? Avez-vous investi dans un méthaniseur ou envisagez-vous de le faire ? Que pensez-vous de la méthanisation ? Exprimez vos opinions et/ou intentions en commentaires sous l'article, pour qu'ils soient relayés lors du 56e RDV agri.

Sont conviés au débat : l'agriyoutubeur Gilles VK (@gilles_vk), Samuel Boucher, agriculteur travaillant pour la société de conseil agricole indépendant Phytosol, Gabriel Dufour de Datafarm Energy, qui installe des centres de données dans les exploitations équipées d'un méthaniseur, Cyril Gaimont et Philippe Colin, deux exploitants agricoles ayant installé une unité de méthanisation, et même une station-service de bioGNV à la ferme pour le second.

