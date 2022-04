Investissements Diversification : financez vos projets avec Agri Impact

Fin 2020 - début 2021, la Fondation Avril et la société de gestion Citizen Capital ont lancé le fonds Agri Impact pour financer les projets de diversification des agriculteurs. Quels investissements sont éligibles ? Qui peut en bénéficier et comment ? Sa présentation au dernier salon de l'agriculture donne l'occasion de revenir sur ces points.

Doté de 30 millions d’euros, avec l'espoir d'atteindre 50 M€ dans quelques mois, le fonds d'investissement Agri Impact de la Fondation Avril et de la société de gestion Citizen Capital vise à accompagner la diversification des exploitations agricoles, en apportant le complément de fonds propres nécessaire. L'avantage : baisser la pression financière les premières années et sécuriser l'entreprise, ses fournisseurs et les banques. Les sommes octroyées par projet, qu'ils soient individuels ou collectifs, peuvent s'étendre de 300 000 à 3 M€. Outre la Fondation Avril, le fonds est abondé par BPI France, l'Ademe et de nombreux investisseurs des secteurs agricole (coopératives, groupes agroalimentaires privés, sociétés de financement...), des énergies renouvelables et financier.

Peuvent y prétendre les activités favorisant la transition agricole et alimentaire − transformation à la ferme, vente directe ou en circuits courts, production d'énergies renouvelables (méthanisation, photovoltaïque, etc.)... − qui « permettent aux agriculteurs de capter davantage de valeur dans le prolongement de leurs fermes », pour compléter les revenus agricoles. Mais aussi de créer et/ou préserver des emplois au cœur des territoires et de s'orienter vers des pratiques agroécologiques, qui contribuent à lutter contre le réchauffement climatique en réduisant notamment l'impact carbone des exploitations. Par exemple, les bénéficiaires devront répondre à un objectif de certification HVE (haute valeur environnementale) de niveau 3.

Accompagnement des porteurs de projets pendant 7 à 9 ans

En plus du soutien financier, un accompagnement des exploitants est proposé pendant 7 à 9 ans pour la phase de réflexion stratégique, de concrétisation et de suivi, ainsi que pour la mise en réseau. Le point de départ : l'étude de faisabilité comprenant un plan d'affaires et de financement, le montage juridique prévu, les études de marché, etc. Sous une quinzaine de jours, suite à un premier avis, une rencontre est organisée pour présenter le projet et fournir les différentes pièces, étudier ses impacts, sa viabilité et sa performance. À la clé : sa structuration financière et juridique, et la signature d'une charte de progrès agroécologique. La décision finale est rendue dans les trois mois, après consultation du comité d'investissement et validation de la mise en place juridique par Citizen Capital.

Redonner de la valeur ajoutée aux exploitations, dynamiser les territoires

et préserver l'environnement.

« Les enjeux de l’agriculture, tant sociaux qu’environnementaux, sont au cœur de nos préoccupations, soulignait, lors du lancement d'Agri Impact fin 2020 - début 2021, Antoine Vedrenne, associé de la cette société de gestion. Ce fonds est un formidable outil pour redonner de la valeur ajoutée à celles et ceux qui produisent et les soutenir dans leur transition agricole. Notre ambition : réaliser 50 opérations sur les 5 prochaines années. » Sachant que les premières demandes devraient bientôt aboutir et d'autres, à l'étude, d'ici l'été.

Pour Benoît Viron, directeur de projets Agri Impact à la Fondation Avril : « Les agriculteurs sont porteurs aujourd’hui de nombreuses initiatives économiques, dépassant le cadre traditionnel de la production agricole et dynamisant leurs territoires. Ils participent à l'évolution de l'agriculture vers des modèles plus résilients et durables. » « Cela permet aussi de retisser du lien avec les consommateurs, ajoute Maximin Charpentier, président de la chambre d’agriculture du Grand Est. Je salue cette initiative qui apporte les fonds propres dont manquent trop souvent aux exploitants pour que ces projets puissent voir le jour »

